Türkiye Hırvatistan maçı biletleri ücretsiz mi? Yarın maça bedava mı girilecek?

Türkiye Futbol Federasyonunun duyurusuna göre Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden biletlerini temin edebilecek.

Karşılaşma günü stadyum gişesi de faaliyette olacak.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇ BİLETLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ümit Millî Takımımızın, 9 Eylül Salı günü (yarın) Trabzon'da Hırvatistan ile karşılaşacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecekler.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecekler.

Biletler, passo.com.tr üzerinden alınabilecek. Maç günü stadyum gişesi de açık olacaktır.