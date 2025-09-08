Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Türkiye Hırvatistan maçı biletleri ücretsiz mi? Yarın maça bedava mı girilecek?

Ümit Milli Futbol Takımı'nın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Trabzon'da Hırvatistan'ı konuk edeceği H Grubu açılış karşılaşmasının biletleri bedava olacak.

Türkiye Hırvatistan maçı biletleri ücretsiz mi? Yarın maça bedava mı girilecek?
Federasyonunun duyurusuna göre Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden biletlerini temin edebilecek.

Karşılaşma günü stadyum gişesi de faaliyette olacak.

Türkiye Hırvatistan maçı biletleri ücretsiz mi? Yarın maça bedava mı girilecek?

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇ BİLETLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ümit Millî Takımımızın, 9 Eylül Salı günü (yarın) 'da ile karşılaşacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecekler.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecekler.

Biletler, passo.com.tr üzerinden alınabilecek. Maç günü stadyum gişesi de açık olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Hırvatistan maçına bilet almadan girmek mümkün mü?
Hayır, biletler ücretsiz olmasına rağmen taraftarların karşılaşmayı izleyebilmek için Passo sistemi üzerinden biletlerini alması veya maç günü stat gişesinden temin etmesi gerekiyor.
