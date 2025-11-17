Türkiye İspanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve skorları! Türkiye İspanya karşılaşmaları ve sonuçları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde serüven devam ederken yarın Türkiye ile İspanya karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç öncesinde Türkiye İspanya arasındaki maçlar merak edildi.

TÜRKİYE İSPANYA ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SKORLARI

TÜRKİYE İSPANYA KARŞILAŞMALARI VE SONUÇLARI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki ilk ve tek galibiyetini 71 yıl önce aldı. Milli Takımımız, İspanya ile yaptığı 12 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

TÜRKİYE İSPANYA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım arasında 13. kez yarın oynanacak. Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 12 maçtan sadece birini kazanırken, 7 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

TÜRKİYE İSPANYA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR VE SKORLARI

08.06.1952 – İstanbul – Özel Maç – Türkiye 0-0 İspanya

06.01.1954 – Madrid – 1954 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 1-4 İspanya

14.03.1954 – İstanbul – 1954 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 1-0 İspanya

17.03.1954 – Roma – 1954 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off – Türkiye 2-2 İspanya

06.10.1957 – Madrid – Özel Maç – Türkiye 0-3 İspanya

01.02.1967 – İstanbul – EURO 1968 Elemeleri – Türkiye 0-0 İspanya

31.05.1967 – Bilbao – EURO 1968 Elemeleri – Türkiye 0-2 İspanya

17.10.1973 – İstanbul – Özel Maç – Türkiye 0-0 İspanya

28.03.2009 – Madrid – 2010 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 0-1 İspanya

01.04.2009 – İstanbul – 2010 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 1-2 İspanya

17.06.2016 – Nice – EURO 2016 – Türkiye 0-3 İspanya

07.09.2025 – Konya – 2026 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 0-6 İspanya