Türkiye İspanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve skorları! Türkiye İspanya karşılaşmaları ve sonuçları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde serüven devam ederken yarın Türkiye ile İspanya karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç öncesinde Türkiye İspanya arasındaki maçlar merak edildi.
Maçların Tarih – Yer – Sonuç Listesi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki ilk ve tek galibiyetini 71 yıl önce aldı. Milli Takımımız, İspanya ile yaptığı 12 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.
İki takım arasında 13. kez yarın oynanacak. Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 12 maçtan sadece birini kazanırken, 7 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.
08.06.1952 – İstanbul – Özel Maç – Türkiye 0-0 İspanya
06.01.1954 – Madrid – 1954 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 1-4 İspanya
14.03.1954 – İstanbul – 1954 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 1-0 İspanya
17.03.1954 – Roma – 1954 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off – Türkiye 2-2 İspanya
06.10.1957 – Madrid – Özel Maç – Türkiye 0-3 İspanya
01.02.1967 – İstanbul – EURO 1968 Elemeleri – Türkiye 0-0 İspanya
31.05.1967 – Bilbao – EURO 1968 Elemeleri – Türkiye 0-2 İspanya
17.10.1973 – İstanbul – Özel Maç – Türkiye 0-0 İspanya
28.03.2009 – Madrid – 2010 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 0-1 İspanya
01.04.2009 – İstanbul – 2010 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 1-2 İspanya
17.06.2016 – Nice – EURO 2016 – Türkiye 0-3 İspanya
07.09.2025 – Konya – 2026 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 0-6 İspanya