Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye İspanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve skorları! Türkiye İspanya karşılaşmaları ve sonuçları

Türkiye İspanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar merak edilirken yarın iki takım karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları da incelendi. Türkiye İspanya kaç kez karşılaştı merak edilirken iki ülke arasındaki tüm maçların skorları da dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye İspanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve skorları! Türkiye İspanya karşılaşmaları ve sonuçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 13:50

Dünya Kupası 'nde serüven devam ederken yarın ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç öncesinde Türkiye İspanya arasındaki maçlar merak edildi.

TÜRKİYE İSPANYA ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SKORLARI

Maçların Tarih – Yer – Sonuç Listesi

7 Eylül 2025 – Türkiye → Türkiye 0-6 İspanya

17 Haziran 2016 – İspanya → İspanya 3-0 Türkiye

Türkiye İspanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve skorları! Türkiye İspanya karşılaşmaları ve sonuçları

1 Nisan 2009 – Türkiye → Türkiye 1-2 İspanya

28 Mart 2009 – İspanya → İspanya 1-0 Türkiye

17 Ekim 1973 – Türkiye → Türkiye 0-0 İspanya

31 Mayıs 1967 – İspanya → İspanya 2-0 Türkiye

1 Şubat 1967 – Türkiye → Türkiye 0-0 İspanya

6 Kasım 1957 – İspanya → İspanya 3-0 Türkiye

17 Mart 1954 – İspanya → İspanya 2-2 Türkiye (UZT)

14 Mart 1954 – Türkiye → Türkiye 1-0 İspanya

6 Ocak 1954 – İspanya → İspanya 4-1 Türkiye

8 Haziran 1952 – Türkiye → Türkiye 0-0 İspanya

Türkiye İspanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve skorları! Türkiye İspanya karşılaşmaları ve sonuçları

TÜRKİYE İSPANYA KARŞILAŞMALARI VE SONUÇLARI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki ilk ve tek galibiyetini 71 yıl önce aldı. Milli Takımımız, İspanya ile yaptığı 12 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA 'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Türkiye İspanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve skorları! Türkiye İspanya karşılaşmaları ve sonuçları

TÜRKİYE İSPANYA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım arasında 13. kez yarın oynanacak. Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 12 maçtan sadece birini kazanırken, 7 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Türkiye İspanya arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve skorları! Türkiye İspanya karşılaşmaları ve sonuçları

TÜRKİYE İSPANYA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR VE SKORLARI

08.06.1952 – İstanbul – Özel Maç – Türkiye 0-0 İspanya
06.01.1954 – Madrid – 1954 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 1-4 İspanya
14.03.1954 – İstanbul – 1954 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 1-0 İspanya
17.03.1954 – Roma – 1954 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off – Türkiye 2-2 İspanya
06.10.1957 – Madrid – Özel Maç – Türkiye 0-3 İspanya
01.02.1967 – İstanbul – EURO 1968 Elemeleri – Türkiye 0-0 İspanya
31.05.1967 – Bilbao – EURO 1968 Elemeleri – Türkiye 0-2 İspanya
17.10.1973 – İstanbul – Özel Maç – Türkiye 0-0 İspanya
28.03.2009 – Madrid – 2010 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 0-1 İspanya
01.04.2009 – İstanbul – 2010 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 1-2 İspanya
17.06.2016 – Nice – EURO 2016 – Türkiye 0-3 İspanya
07.09.2025 – Konya – 2026 Dünya Kupası Elemeleri – Türkiye 0-6 İspanya

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milli takımda kart sınırında olan oyuncular kim? Cezalı ve kart sınırındaki futbolcular
ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#ispanya
#milli takım
#avrupa elemeleri
#Dünya Kupası Elemeleri
#Geçmiş Maçlar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.