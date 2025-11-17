Milli takımda kart sınırında olan oyuncular kim? Cezalı ve kart sınırındaki futbolcular

Yarın oynanacak olan Türkiye İspanya maçı öncesinde kart sınırında olan ve cezalı isimler belli oldu.

MİLLİ TAKIMDA KART SINIRINDA OLAN OYUNCULAR

Milli oyunculardan Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve mart ayında oynanacak play-off ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.

MİLLİ TAKIMDA KİMLER CEZALI?

İsmail Yüksek cezası nedeniyle İspanya maçında forma giyemezken Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle yer alamayacak. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın ise kart sınırında bulunuyor.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)