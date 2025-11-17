A Milli Takım'da flaş gelişme! 2 isim daha kadrodan çıkarıldı

Kategoriler
İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir'in İspanya kafilesinden çıkarıldığı bildirildi. Ahmed Kutucu ise aday kadroya dahil edildi.
Öte yandan Bursa'da oynanan Bulgaristan maçında Hakan Çalhanoğlu'nun sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı duyurulmuştu...