Türkiye İspanya maç bilet fiyatları 2025! Türkiye maç bilet satışı ne zaman?

FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye, 7 Eylül günü İspanya ile karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulduğu müsabaka için bekleyiş devam ederken Türkiye İspanya maç biletlerinin satışa çıkacağı saat netleşti.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇ BİLET SATIŞI NE ZAMAN 2025?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye İspanya maç biletlerinin satışa çıkacağı saat belli oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan müsabaka 21.45'te başlayacak. Açıklamaya göre bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Maçın genel bilet satışı ise yarın 16.00'da başlayacak. Futbolseverler maç biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇ BİLET FİYATLARI 2025!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye İspanya milli maçının bilet fiyatları şöyle:

Güney Üst: 900 TL

Kuzey Üst: 900 TL

Güney Alt: 900 TL

Kuzey Alt: 900 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL

Batı Üst VIP: 3000 TL

Batı Alt VIP: 3000 TL