Türkiye İspanya maç bilet fiyatları 2025! Türkiye maç bilet satışı ne zaman?

FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye, 7 Eylül günü İspanya ile karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulduğu müsabaka için bekleyiş devam ederken Türkiye İspanya maç biletlerinin satışa çıkacağı saat netleşti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye İspanya maç biletlerinin satışa çıkacağı saat belli oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan müsabaka 21.45'te başlayacak. Açıklamaya göre bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.
Maçın genel bilet satışı ise yarın 16.00'da başlayacak. Futbolseverler maç biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye İspanya milli maçının bilet fiyatları şöyle:
Güney Üst: 900 TL
Kuzey Üst: 900 TL
Güney Alt: 900 TL
Kuzey Alt: 900 TL
Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL
Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL
Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL
Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL
Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL
Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL
Batı Üst VIP: 3000 TL
Batı Alt VIP: 3000 TL