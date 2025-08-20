Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak? Milli maçın oynanacağı stadyum belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahaya çıkacak olan Türkiye, İspanya ile mücadele edecek. Dünyanın her yerinden takip edilecek olan karşılaşmaya kısa süre kala maç biletlerinin satışı da bekleniyor.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül'de İspanya ile yapacağı maçın oynanacağı stadyum belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşma Konya'da oynanacak. 7 Eylül'de oynanacak olan milli maç Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşecek. E Grubu'nun ikinci haftasında, Türkiye ile İspanya sahada mücadele edecek. 21.45'te başlayacak olan karşılaşma tribünlerin dışında evlerde televizyon karşısında da canlı olarak takip edilecek.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ STATTA?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli maç 7 Eylül günü 21.45'te Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Konya'da milli takımımız 7'si resmi olan toplamda 8 maça çıktı. Konya'da oynanan maçların 4 tanesinde galibiyet alan milli takım, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Konya Büyükşehir Stadı A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'nde Hollanda ile İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği maçlara ev sahipliği yapmıştı.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ PROGRAMI 2025

4 Eylül, 19:00 → Gürcistan - Türkiye

7 Eylül, 21:45 → Türkiye - İspanya

11 Ekim, 21:45 → Türkiye - Bulgaristan

14 Ekim, 21:45 → Türkiye - Gürcistan

15 Kasım, 20:00 → Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım, 22:45 → İspanya - Türkiye