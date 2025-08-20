Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak? Milli maçın oynanacağı stadyum belli oldu

TFF, Türkiye İspanya maçının nerede oynanacağı aylar önce duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, A Milli Futbol Takımımız 7 Eylül'de İspanya ile karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulacağı Türkiye İspanya maçının hangi stadyumda oynanacağı da duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak? Milli maçın oynanacağı stadyum belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 11:51

2026 'nde sahaya çıkacak olan , ile mücadele edecek. Dünyanın her yerinden takip edilecek olan karşılaşmaya kısa süre kala maç biletlerinin satışı da bekleniyor.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül'de İspanya ile yapacağı maçın oynanacağı stadyum belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşma Konya'da oynanacak. 7 Eylül'de oynanacak olan milli maç Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşecek. E Grubu'nun ikinci haftasında, Türkiye ile İspanya sahada mücadele edecek. 21.45'te başlayacak olan karşılaşma tribünlerin dışında evlerde televizyon karşısında da canlı olarak takip edilecek.

Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak? Milli maçın oynanacağı stadyum belli oldu

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ STATTA?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli maç 7 Eylül günü 21.45'te Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Konya'da milli takımımız 7'si resmi olan toplamda 8 maça çıktı. Konya'da oynanan maçların 4 tanesinde galibiyet alan milli takım, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Konya Büyükşehir Stadı A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'nde Hollanda ile İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği maçlara ev sahipliği yapmıştı.

Türkiye İspanya maçı nerede oynanacak? Milli maçın oynanacağı stadyum belli oldu

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ PROGRAMI 2025

4 Eylül, 19:00 → Gürcistan - Türkiye

7 Eylül, 21:45 → Türkiye - İspanya

11 Ekim, 21:45 → Türkiye - Bulgaristan

14 Ekim, 21:45 → Türkiye - Gürcistan

15 Kasım, 20:00 → Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım, 22:45 → İspanya - Türkiye

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maçın bilet fiyatları gündemde
ETİKETLER
#Türkiye
#ispanya
#a milli futbol takımı
#fıfa dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Konya Büyükşehir Stadı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.