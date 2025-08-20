Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maçın bilet fiyatları gündemde

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Takımımız, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Konya'da oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen vatandaşlar tarafından Türkiye - İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Futbolseverler TFF'den gelecek olan açıklamayı bekliyor.

Türkiye İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maçın bilet fiyatları gündemde
20.08.2025
20.08.2025
saat ikonu 10:32

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin başlamasına sayılı haftalar kaldı. E Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, elemeler kapsamında Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımımızın İspanya ile oynayacağı ikinci grup karşılaşması 'da düzenlenecek. Ay-Yıldızlıları stadyumdan izlemek isteyen vatandaşlar tarafından Türkiye - İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

Türkiye İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maçın bilet fiyatları gündemde

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elemeleri E Grubu 2. maçları kapsamında 7 Eylül 2025 tarihinde oynanacak olan Türkiye - İspanya maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını henüz açıklamadı.

Türkiye - İspanya maçının biletlerinin eylül ayının başında satışa çıkması bekleniyor. TFF tarafından bilet satış duyurusu yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Türkiye İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maçın bilet fiyatları gündemde

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇ BİLETİ NE KADAR, FİYATI?

Türkiye - İspanya maçının bilet fiyatlarının ne kadar olacağıyla ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TFF'nin bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatları da açıklaması bekleniyor.

Türkiye İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maçın bilet fiyatları gündemde

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Takımımızın oynayacağı karşılaşmaların tarihleri ise şöyle:

  • 04.09.2025 | Gürcistan - Türkiye
  • 07.09.2025 | Türkiye - İspanya
  • 11.10.2025 | Bulgaristan Türkiye
  • 14.10.2025 | Türkiye - Gürcistan
  • 15.11.2025 | Türkiye - Bulgaristan
  • 18.11.2025 | İspanya - Türkiye
#konya
#a milli takım
#türkiye milli takımı
#ispanya milli takımı
#2026 dünya kupası
#2026 Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye - İspanya
#Bilet Satışları
#Futbol Elemeleri
#Aktüel
