Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa ne zaman çıkar? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile mücadele edecek olan Türkiye için bekleyiş devam ediyor. A Milli Takımımızın maçına kısa süre kala Türkiye İspanya maçı biletlerinin satışa çıkacağı tarih bekleniyor. Konya'da oynanacak olan maça binlerce taraftarın akın etmesi bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa ne zaman çıkar? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 14:44

A Milli Futbol Takımımız, 2026 'nde 7 Eylül yarihinde ile karşılaşacak. Müsabakanın oynanacağı tarih belli olurken canlı izleyecek olanlar maç bilet fiyatlarının duyulmasını bekliyor.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki yarışına Eylül ayında başlayacak olan A Milli Futbol Takımımız, E grubunda İspanya ile mücadele edecek. Maç, Konya'da oynanırken binlerce kişinin stadyuma maçı izlemesi bekleniyor. Şu an için maç biletleri satışa çıkmadı. Müsabaka biletleri genelde maçtan birkaç gün önce satışa çıkıyor. Bu nedenle Türkiye İspanya maç biletlerinin eylül ayında satışa sunulması öngörülüyor.

Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa ne zaman çıkar? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki mücadelesine eylül ayında başlayacAk. 7 Eylül'de İspanya ile oynanacak olan maç için bekleyiş sürerken stadyum belli oldu. Karşılaşma Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. 7 Eylül Pazar günü 21.45'te karşılaşma oynanacak. Konya'da daha önce 7 resmi, 1 özel maç olmak üzere toplamda 8 maç yapan Milli Takımımız bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karşılaşmalarda toplam 15 gol atarken, 7 gol yedi.

Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa ne zaman çıkar? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar

MİLLİ TAKIM FIFA DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ TAKVİMİ 2025

04.09.2025 – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
Gürcistan – Türkiye

04.09.2025 – Vasil Levski Ulusal Stadyumu
Bulgaristan – İspanya

07.09.2025 – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
Gürcistan – Bulgaristan

07.09.2025 – MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
Türkiye – İspanya

11.10.2025 – Vasil Levski Ulusal Stadyumu
Bulgaristan – Türkiye

Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa ne zaman çıkar? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar

11.10.2025 – Martínez Valero Stadyumu
İspanya – Gürcistan

14.10.2025 – Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
Türkiye – Gürcistan

14.10.2025 – José Zorrilla Stadyumu
İspanya – Bulgaristan

15.11.2025 – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
Gürcistan – İspanya

15.11.2025 – Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
Türkiye – Bulgaristan

18.11.2025 – La Cartuja Stadyumu
İspanya – Türkiye

18.11.2025 – Vasil Levski Ulusal Stadyumu
Bulgaristan – Gürcistan

Sıkça Sorulan Sorular

Dünya Kulüpler Kupası elemeleri grup aşaması ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşaması, 21 Mart ile 18 Kasım aralığında gerçekleşecek.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu maç tarihleri ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off turu maçları 11 HAziran ile 19 Temmuz 2026 aralığında oynanacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Balta'nın yeni adresi A Milli Takım oldu!
ETİKETLER
#ispanya
#a milli futbol takımı
#fıfa dünya kupası
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Türkiye İspanya Maçı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.