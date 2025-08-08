Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa ne zaman çıkar? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül yarihinde İspanya ile karşılaşacak. Müsabakanın oynanacağı tarih belli olurken canlı izleyecek olanlar maç bilet fiyatlarının duyulmasını bekliyor.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki yarışına Eylül ayında başlayacak olan A Milli Futbol Takımımız, E grubunda İspanya ile mücadele edecek. Maç, Konya'da oynanırken binlerce kişinin stadyuma maçı izlemesi bekleniyor. Şu an için maç biletleri satışa çıkmadı. Müsabaka biletleri genelde maçtan birkaç gün önce satışa çıkıyor. Bu nedenle Türkiye İspanya maç biletlerinin eylül ayında satışa sunulması öngörülüyor.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki mücadelesine eylül ayında başlayacAk. 7 Eylül'de İspanya ile oynanacak olan maç için bekleyiş sürerken stadyum belli oldu. Karşılaşma Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. 7 Eylül Pazar günü 21.45'te karşılaşma oynanacak. Konya'da daha önce 7 resmi, 1 özel maç olmak üzere toplamda 8 maç yapan Milli Takımımız bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karşılaşmalarda toplam 15 gol atarken, 7 gol yedi.

MİLLİ TAKIM FIFA DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ TAKVİMİ 2025

04.09.2025 – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu

Gürcistan – Türkiye

04.09.2025 – Vasil Levski Ulusal Stadyumu

Bulgaristan – İspanya

07.09.2025 – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu

Gürcistan – Bulgaristan

07.09.2025 – MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu

Türkiye – İspanya

11.10.2025 – Vasil Levski Ulusal Stadyumu

Bulgaristan – Türkiye

11.10.2025 – Martínez Valero Stadyumu

İspanya – Gürcistan

14.10.2025 – Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

Türkiye – Gürcistan

14.10.2025 – José Zorrilla Stadyumu

İspanya – Bulgaristan

15.11.2025 – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu

Gürcistan – İspanya

15.11.2025 – Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

Türkiye – Bulgaristan

18.11.2025 – La Cartuja Stadyumu

İspanya – Türkiye

18.11.2025 – Vasil Levski Ulusal Stadyumu

Bulgaristan – Gürcistan