Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa ne zaman çıkar? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacaklar

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül yarihinde İspanya ile karşılaşacak. Müsabakanın oynanacağı tarih belli olurken canlı izleyecek olanlar maç bilet fiyatlarının duyulmasını bekliyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki yarışına Eylül ayında başlayacak olan A Milli Futbol Takımımız, E grubunda İspanya ile mücadele edecek. Maç, Konya'da oynanırken binlerce kişinin stadyuma maçı izlemesi bekleniyor. Şu an için maç biletleri satışa çıkmadı. Müsabaka biletleri genelde maçtan birkaç gün önce satışa çıkıyor. Bu nedenle Türkiye İspanya maç biletlerinin eylül ayında satışa sunulması öngörülüyor.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki mücadelesine eylül ayında başlayacAk. 7 Eylül'de İspanya ile oynanacak olan maç için bekleyiş sürerken stadyum belli oldu. Karşılaşma Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. 7 Eylül Pazar günü 21.45'te karşılaşma oynanacak. Konya'da daha önce 7 resmi, 1 özel maç olmak üzere toplamda 8 maç yapan Milli Takımımız bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karşılaşmalarda toplam 15 gol atarken, 7 gol yedi.
04.09.2025 – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
Gürcistan – Türkiye
04.09.2025 – Vasil Levski Ulusal Stadyumu
Bulgaristan – İspanya
07.09.2025 – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
Gürcistan – Bulgaristan
07.09.2025 – MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
Türkiye – İspanya
11.10.2025 – Vasil Levski Ulusal Stadyumu
Bulgaristan – Türkiye
11.10.2025 – Martínez Valero Stadyumu
İspanya – Gürcistan
14.10.2025 – Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
Türkiye – Gürcistan
14.10.2025 – José Zorrilla Stadyumu
İspanya – Bulgaristan
15.11.2025 – Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
Gürcistan – İspanya
15.11.2025 – Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
Türkiye – Bulgaristan
18.11.2025 – La Cartuja Stadyumu
İspanya – Türkiye
18.11.2025 – Vasil Levski Ulusal Stadyumu
Bulgaristan – Gürcistan