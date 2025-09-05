Türkiye İspanya maçı saat kaçta, ne zaman oynanacak? Milli maçın oynanacağı stadyum duyuruldu

Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulduğu müsabaka için bekleyiş sürerken saat kaçta başlayacağı da gündeme taşındı.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde 7 Eylül günü İspanya ile mücadele edecek. Binlerce taraftarın stadyumdan takip edeceği milli maç için takımımız Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na geldi. Dünyanın her yerinden takip edilecek olan müsabaka 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

7 Eylül Pazar akşamı oynanacak olan karşılaşma için Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışmalar başlarken MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda maç yapılacak. 7 Eylül Pazar 21.45'te başlayacak olan müsabaka için takımımız çalışmalarına hazırlanırken, taraftarlar canlı olarak izleyebileceği yerleri araştırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim, "Geçmişte de milli takımımız Konya'da çok önemli maçlar yaptı ve önemli başarılar elde etti, uğurlu bir stat olduğuna inanılıyor. Biz de maçtan önce tüm hazırlıklarımızı yapmak için hem şehirde, hem de statta yoğun çalışma gerçekleşirdik." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde serüven devam ederken yapılan açıklamaya göre maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yaparken dördüncü hakem Christopher Kavanagh olacak. Jarred Gavan Gillett VAR, Darren England ise AVAR görevini üstlenecek.