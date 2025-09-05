Menü Kapat
Türkiye İspanya maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli maça kısa süre kaldı

FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yer alan Türkiye, 7 Eylül günü İspanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımımızın oynayacağı Türkiye İspanya maçının bilet fiyatları duyuruldu.

Türkiye İspanya maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli maça kısa süre kaldı
Tüm 'nin heyecanla beklediği maçı için kısa süre kaldı. 7 Eylül Pazar akşamı 21.45'te oynanacak olan müsabaka Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ederken pazar günü Türkiye İspanya maçı oynanacak. 21.45'te oynanacak olan müsabaka Konya'da yapılırken binlerce kişi stadyuma akın edecek.

Türkiye İspanya maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli maça kısa süre kaldı

7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı. TFF'den gelen açıklamaya göre milli maçın biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan alınabilecek. Maçın bilet fiyatları ise şöyle:

Batı Alt VIP - ₺3.000,00
Batı Üst VIP - ₺3.000,00
Doğu Alt Orta Bloklar - ₺2.000,00
Batı Alt Köşe Bloklar - ₺1.750,00
Doğu Alt Köşe Bloklar - ₺1.750,00
Doğu Üst Orta Bloklar - ₺1.500,00
Batı Üst Köşe Bloklar - ₺1.250,00
Doğu Üst Köşe Bloklar - ₺1.250,00
Kuzey Alt - ₺900,00
Güney Alt - ₺900,00
Kuzey Üst - ₺900,00
Güney Üst - ₺900,00

Türkiye İspanya maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli maça kısa süre kaldı

MİLLİ MAÇTA PASSOLİG GEREKİYOR MU?

Türkiye Federasyonu tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek."

Türkiye Bulgaristan maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç fiyatları 2025
