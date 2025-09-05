Menü Kapat
Türkiye Bulgaristan maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç fiyatları 2025

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan Milli Takımımız, Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'de oynanacak olan milli maç 15 Kasım'da oynanırken maç biletleri ne zaman satışa çıkacak merak edildi.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 13:52

15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan maçı için bekleyiş devam ediyor. Binlerce kişinin stadyumdan canlı olarak takip edeceği karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkacağı tarih bekleniyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye Federasyonunun yapılan açıklamaya göre 15 Kasım tarihinde oynanacak olan maçın yeri Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu oldu. Karşılaşmanın biletleri henüz satışa çıkmazken maça yakın bir zamanda satışa sunulması bekleniyor. Karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkmasının ardından fiyatları da belli olacak.

Türkiye Bulgaristan maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç fiyatları 2025

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde heyecan devam ederken futbolseverler karşılaşmayı tribünden takip edecek. Karşılaşma Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanırken tarihi 15 Kasım olarak duyuruldu. Milli Takımımız daha önce 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti. A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da daha önce 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 karşılaşma oynadı.

Dünya Kupası elemeleri ilk 2 mi çıkıyor? 6 grupta ilk maçlar başladı
