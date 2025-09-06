Menü Kapat
Türkiye İsveç basketbol maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız bugün İsveç ile karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen Türkiye basketbol maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Milli Takımımız, çıktığı 5 maçı kazanarak, grup lideri olarak son 16 turuna çıkmaya hak kazandı.

Türkiye İsveç basketbol maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor?
Tüm Türkiye’nin nefeslerini tutarak beklediği Türkiye İsveç maçı için bekleyiş sürerken Milli Takımımız çıktığı maçları kazanarak turuna adını yazdırdı. Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti.

TÜRKİYE İSVEÇ BASKETBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımımız bugün İsveç ile sahaya çıkıyor. Son 16 turunda İsveç ile eşleşen Milli Takımımızın karşılaşması ekranlarında canlı olarak izlenebilecek. Tüm Türkiye nefeslerini tuttu Türkiye maçını bekliyor.

Türkiye İsveç basketbol maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor?

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

İsveç’in Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer almasının ardından Milli Takımımız ile bugün karşı karşıya geliyor. Basketbol takımımız son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Bugün oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakayı canlı izlemek isteyenler TRT Spor kanalından izleyebilecek.

Türkiye İsveç basketbol maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor?

TÜRKİYE İSVEÇ’İ YENERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç ile karşılaşacak olan Milli Takımımız, İsveç’i yenerse Polonya-Bosna Hersek müsabakasının kazananı ile eşleşerek çeyrek finalede yarışacak. Bugün oynanacak olan karşılaşmayı yenmemiz durumunda çeyrek finale adımızı yazdıracağız.

Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri! 2025 EuroBasket eşleşme ağacı şekillendi
