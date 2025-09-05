Türkiye İsveç’i yenerse çeyrek finalde kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakibi var

EuroBasket 2025 son 16 turunda Türkiye, İsveç ile kritik bir maça çıkacak. Gözler Riga’da oynanacak karşılaşmada olacak.

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak. Arena Riga’da oynanacak mücadele, Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak. Türkiye, A Grubu’nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’ya karşı oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı ve grup lideri olarak adını üst tura yazdırdı.

İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile birlikte B Grubu’nda mücadele etti. Turnuvada yalnızca bir galibiyet elde edebilen İsveç, grubu 4. sırada tamamladı ve son 16 turuna yükselme hakkını kazandı. Bu karşılaşma, iki takım açısından da çeyrek final yolunda belirleyici olacak.

TÜRKİYE İSVEÇ'İ YENERSE ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM?

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç’i mağlup etmesi durumunda çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde Türkiye’nin karşılaşacağı rakip, Polonya ile Bosna Hersek arasında oynanacak müsabakanın galibi olacak.

EuroBasket 2025’te son 16 turunda aynı gün başka kritik karşılaşmalar da oynanacak. Almanya-Portekiz maçı saat 15.15’te, Litvanya-Letonya maçı saat 18.30’da, Sırbistan-Finlandiya mücadelesi ise saat 21.45’te başlayacak. Bu karşılaşmalar da çeyrek final eşleşmeleri için büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE İSVEÇ'İ GEÇERSE KİMLE OYNAYACAK?

Türkiye, İsveç karşısında galip gelirse çeyrek final biletini alacak ve yoluna devam edecek. Çeyrek finaldeki rakibi, Polonya ile Bosna Hersek arasında yapılacak olan karşılaşmanın sonucuna göre belli olacak. Ay-yıldızlıların kaderini İsveç maçı kadar diğer eşleşmenin sonucu da belirleyecek.

Arena Riga’da oynanacak olan Türkiye İsveç mücadelesinin ardından gözler Polonya Bosna Hersek maçına çevrilecek. Bu iki karşılaşmanın sonucunda çeyrek finaldeki eşleşme kesinlik kazanacak.

POLONYA BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye’nin çeyrek finaldeki muhtemel rakibinin belirleneceği Polonya Bosna Hersek karşılaşması Pazar günü oynanacak. Arena Riga’daki mücadele 7 Eylül Pazar günü saat 12.00’de başlayacak. Bu maçın sonucuna göre Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi netlik kazanacak.