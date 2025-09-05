Menü Kapat
27°
Aktüel
Editor
Editor
 | TGRT Haber

Türkiye İsveç’i yenerse çeyrek finalde kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakibi var

Türkiye İsveç’i yenerse muhtemel rakipleri belli oldu. A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga’da oynanacak olan mücadele, Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak. A Milli Türkiye Basketbol Takımı’mız turu geçerse 2 muhtemel rakipten biriyle oynayacak.

Türkiye İsveç'i yenerse çeyrek finalde kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakibi var
EuroBasket 2025 son 16 turunda , ile kritik bir maça çıkacak. Gözler Riga’da oynanacak karşılaşmada olacak.

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takımı, EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç ile karşılaşacak. Arena Riga’da oynanacak mücadele, Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak. Türkiye, A Grubu’nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’ya karşı oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı ve grup lideri olarak adını üst tura yazdırdı.

Türkiye İsveç’i yenerse çeyrek finalde kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakibi var

İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile birlikte B Grubu’nda mücadele etti. Turnuvada yalnızca bir galibiyet elde edebilen İsveç, grubu 4. sırada tamamladı ve son 16 turuna yükselme hakkını kazandı. Bu karşılaşma, iki takım açısından da yolunda belirleyici olacak.

Türkiye İsveç’i yenerse çeyrek finalde kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakibi var

TÜRKİYE İSVEÇ'İ YENERSE ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM?

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç’i mağlup etmesi durumunda çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde Türkiye’nin karşılaşacağı rakip, Polonya ile Bosna Hersek arasında oynanacak müsabakanın galibi olacak.

Türkiye İsveç’i yenerse çeyrek finalde kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakibi var

EuroBasket 2025’te son 16 turunda aynı gün başka kritik karşılaşmalar da oynanacak. Almanya-Portekiz maçı saat 15.15’te, Litvanya-Letonya maçı saat 18.30’da, Sırbistan-Finlandiya mücadelesi ise saat 21.45’te başlayacak. Bu karşılaşmalar da çeyrek final eşleşmeleri için büyük önem taşıyor.

Türkiye İsveç’i yenerse çeyrek finalde kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakibi var

TÜRKİYE İSVEÇ'İ GEÇERSE KİMLE OYNAYACAK?

Türkiye, İsveç karşısında galip gelirse çeyrek final biletini alacak ve yoluna devam edecek. Çeyrek finaldeki rakibi, Polonya ile Bosna Hersek arasında yapılacak olan karşılaşmanın sonucuna göre belli olacak. Ay-yıldızlıların kaderini İsveç maçı kadar diğer eşleşmenin sonucu da belirleyecek.

Arena Riga’da oynanacak olan Türkiye İsveç mücadelesinin ardından gözler Polonya Bosna Hersek maçına çevrilecek. Bu iki karşılaşmanın sonucunda çeyrek finaldeki eşleşme kesinlik kazanacak.

Türkiye İsveç’i yenerse çeyrek finalde kiminle oynayacak? 2 muhtemel rakibi var

POLONYA BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye’nin çeyrek finaldeki muhtemel rakibinin belirleneceği Polonya Bosna Hersek karşılaşması Pazar günü oynanacak. Arena Riga’daki mücadele 7 Eylül Pazar günü saat 12.00’de başlayacak. Bu maçın sonucuna göre Türkiye’nin çeyrek finaldeki rakibi netlik kazanacak.

