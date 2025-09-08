Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde kimle karşılaşacak? 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maç tarihleri

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımımız, gruplarda oynadığı 5 maçın hepsini kazanarak son 16 turuna yükseldi. Milliler son 16 turunda ise İsveç'i geçerek çeyrek finale adını yazdırdı. A Milli Basketbol Takımımız çeyrek finalde ise Polonya ile karşılaşacak.

Riga'da 9 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00'da gerçekleştirilecek olan Türkiye - Polonya maçının ardından yarı final biletini alan takım belli olacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde kimle karşılaşacağı araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE POLONYA'YI YENERSE YARI FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımımız, Polonya'yı yenerse Litvanya - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. Litvanya ile Yunanistan arasında oynanacak olan çeyrek final karşılaşması ise 9 Eylül 2025 Salı günü saat 21.00'da başlayacak.

A Milli Basketbol Takımımız, Polonya'yı mağlup etmesi durumunda 24 yıl sonra ilk kez yarı finale yükselmiş olacak.

2025 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı final maçları 12 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar Letonya'nın başkentinde bulunan Arena Riga'da saat 17.00 ve 21.00'da oynanacak. Takımların net maç saatleri ise eşleşmelerin belli olmasının ardından duyurulacak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük ve final maçı ise 14 Eylül 2025 tarihinde saat 17.00 ve 21.00'da gerçekleştirilecek.