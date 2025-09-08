Menü Kapat
SON DAKİKA!
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde kimle karşılaşacak? 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maç tarihleri

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa yarı finale yükselecek. Türkiye, Polonya'yı yenerse yarı finalde kimle karşılaşacağı merak ediliyor. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maç tarihleri belli oldu.

2025 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımımız, gruplarda oynadığı 5 maçın hepsini kazanarak son 16 turuna yükseldi. Milliler son 16 turunda ise İsveç'i geçerek çeyrek finale adını yazdırdı. A Milli Basketbol Takımımız çeyrek finalde ise ile karşılaşacak.

Riga'da 9 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00'da gerçekleştirilecek olan Türkiye - Polonya maçının ardından yarı final biletini alan takım belli olacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde kimle karşılaşacağı araştırılmaya başlandı.

Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde kimle karşılaşacak? 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maç tarihleri

TÜRKİYE POLONYA'YI YENERSE YARI FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımımız, Polonya'yı yenerse - eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. Litvanya ile Yunanistan arasında oynanacak olan çeyrek final karşılaşması ise 9 Eylül 2025 Salı günü saat 21.00'da başlayacak.

A Milli Basketbol Takımımız, Polonya'yı mağlup etmesi durumunda 24 yıl sonra ilk kez yarı finale yükselmiş olacak.

Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde kimle karşılaşacak? 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maç tarihleri

2025 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı final maçları 12 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar Letonya'nın başkentinde bulunan Arena Riga'da saat 17.00 ve 21.00'da oynanacak. Takımların net maç saatleri ise eşleşmelerin belli olmasının ardından duyurulacak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük ve final maçı ise 14 Eylül 2025 tarihinde saat 17.00 ve 21.00'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Polonya'yı yenerse yarı finalde kimle karşılaşacak? 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maç tarihleri
