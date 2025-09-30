TUS 2. dönem tercihleri son gün ne zaman? Tercih süreci başladı

Kategoriler
TUS 2. dönem sınav neticeleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu.
TUS başvuru kılavuzu ve kontenjan paylaşımı, 2. dönem başvurularının başlamasıyla adayların erişimine sunuldu.
Adaylar, sınav sonucu ve puan durumuna göre ÖSYM TUS kılavuzu doğrultusunda işlemlerini bitirecek.
ÖSYM’den gelen güncel açıklama ile TUS başvuruları başladı.
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 29 Eylül ile 6 Ekim günleri arasında yapılacak.
TUS 2. dönem kontenjan ayrıntısı da tercih kılavuzu ile duyuruldu.
Kontenjan bilgisi ÖSYM resmi sayfası üzerinden incelenebilecek.
Adaylar, başvurularını 29 Eylül 2025 günü saat 14.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden çevrim içi ortamda yapabilecek.
Başvuru işlemleri, 6 Ekim’de saat 23.59’da tamamlanacak.