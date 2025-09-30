Menü Kapat
Burak Ayaydın
19°
 | Burak Ayaydın

FIFA ve UEFA'dan İsrail skandalı!

FIFA ve UEFA, İsrail konusundaki sessizliğini korumaya devam ediyor. An itibarıyla İsrail takımlarına karşı yaptırım sürecini ağırdan alan iki kurum, Guardian'ın haberine göre bir skandala imza atmaya hazırlanıyor.

FIFA ve UEFA'dan İsrail skandalı!
Burak Ayaydın
30.09.2025
30.09.2025
FIFA ve UEFA, konusundaki tavrında geri adım atmıyor. Halihazırda dünyanın çoğu İsrail'in; başta olmak üzere tüm organizasyonlardan men edilmesini isterken, iki kurumdan ise farklı bir karar çıktı.

FIFA ve UEFA'dan İsrail skandalı!

İSRAİL TURNUVALARDA OLACAK!

Guardian'ın haberine göre FIFA ve UEFA, İsrail'e hiçbir yaptırımda bulunmayacak ve ülkenin tüm spor aktiviteleri aynı şekilde devam edecek. Esasen ise bu süreç, İspanya ile birlikte pek çok ülkeden tepki görmüştü.

FIFA ve UEFA'dan İsrail skandalı!

İSPANYA'DAN İSRAİL'E VETO!

İsrail karşısında net bir duruş sergileyen İspanya; soykırıma devam edilmesinin göz ardı edilmesi ve İsrail'e ceza verilmemesi durumunda, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıklamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FIFA VE UEFA NEYİ AMAÇLIYOR?
Rusya'nın Ukrayna karşısındaki savaş taraflı kararlarını cezalandıran FIFA ve UEFA, İsrail konusundaysa kendi çıkarlarını gözetiyor ve mali olarak avantajlı bir pozisyonda kalmaya çalışıyor.
