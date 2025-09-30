FIFA ve UEFA'dan İsrail skandalı!

FIFA ve UEFA, İsrail konusundaki tavrında geri adım atmıyor. Halihazırda dünyanın çoğu İsrail'in; başta 2026 Dünya Kupası olmak üzere tüm organizasyonlardan men edilmesini isterken, iki kurumdan ise farklı bir karar çıktı.

İSRAİL TURNUVALARDA OLACAK!

Guardian'ın haberine göre FIFA ve UEFA, İsrail'e hiçbir yaptırımda bulunmayacak ve ülkenin tüm spor aktiviteleri aynı şekilde devam edecek. Esasen ise bu süreç, İspanya ile birlikte pek çok ülkeden tepki görmüştü.

İSPANYA'DAN İSRAİL'E VETO!

İsrail karşısında net bir duruş sergileyen İspanya; soykırıma devam edilmesinin göz ardı edilmesi ve İsrail'e ceza verilmemesi durumunda, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıklamıştı.