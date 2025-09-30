Menü Kapat
Canlı Yayın
19°
Ekonomi
Editor
 Banu İriç

Ankara’dan yurt dışına uçuşlar artıyor: AJet düğmeye bastı

Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artırılacak. Ankara Valiliğinde düzenlenen toplantıda AJet'in yeni hatlar açma kararı duyuruldu.

Ankara'dan yurt dışına uçuşlar artıyor: AJet düğmeye bastı
'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması kararını duyurdu. Ankara Valiliğinde düzenlenen toplantıya havayolu şirketinden temsilciler, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Ankara’dan yurt dışına uçuşlar artıyor: AJet düğmeye bastı


Toplantı öncesinde konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’nın önemli bir merkezi olduğunu anlatarak, "Tüm bu gelişmelerin tamamlayıcısı olarak şehrimizde bir serbest bölge kurulması, lojistik bir sur oluşturulması, fuar alanının inşaatını tamamlanması ve metro alanını genişletilerek havalimanına erişiminin kolaylaştırılması şehrimizin öncelikli hedeflerindendir" ifadelerini kullandı.

Ankara’dan yurt dışına uçuşlar artıyor: AJet düğmeye bastı

ESENBOĞA HAVALİMANI'NA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Şahin, metro alanının genişlemesiyle Esenboğa Havalimanı’na erişimin kolaylaşacağına dikkati çekerek, "Bu da yolcu hareketliliğini ve havalimanının kullanım kapasitesini artıracaktır. Bugünkü toplantımızın ana gündemi ve amacı başkent Ankara'mızın uluslararası hava yolu direkt uçuşlarının sayısının arttırılması konusunda şehirdeki başta hava yolu şirketlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza düşen görevlerin tekrar tezekkür edilerek yapılacak istişareler sonucu alınacak kararların takibidir. Bu bağlama hala anında AJet Uluslararası Direkt Destinasyonu uçuş sayımız 23 ülke ve 30 şehirdir. Önümüzdeki yıl sonuna kadar yani bu yılın sonuna kadar 26 ülke ve 34 şehir sayısına ulaşılması beklenilmektedir" şeklinde konuştu.

Ankara’dan yurt dışına uçuşlar artıyor: AJet düğmeye bastı

ANKARA'DAN YURT DIŞINA SEYAHAT ARTACAK

Ankara'da ulaşımın güçlendirilmesinin ticaretteki gelişmenin de artmasına vesile olacağını dile getiren Şahin, "Uçuşların artmasıyla Ankara'nın yurt dışına seyahat ve lojistik erişimi daha da kuvvetlenecektir. Bu gelişme ticaret hayatımızı canlandıracak ve şehrimizin ekonomik gücünü de pekiştirecektir. Ticaretin artması gelir ve istihdam demektir. İstihdamın artışıysa refah düzeyini yükseltilmesi demektir. Yine açısından bakıldığında uçuş sıklıklarının artması Ankara'ya gelen yabancı turist sayısını arttıracak, şehrimizi hem yatırımcılar hem de ziyaretçiler için daha cazip ve erişilebilir bir merkez haline getirecektir. Orta ve uzun vadede doğrudan uçuşların artması Ankara'nın küresel ölçek ve bilinirliğimi güçlendirecek iş dünyasının yeni pazarlara açılımını da kolaylaştıracak" diye konuştu.

AJET 27'YE ÇIKARACAK

Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise, Ankara’nın bir marka değeri olmasıyla alakalı yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayarak, bu çalışmalardan birinin de Ankara’da ulaşımın geliştirilmesi olduğunu söyledi. Oktay, Esenboğa Havalimanını da uluslararası seviyeye ulaştırmak istediklerini belirterek, "Geldiğimiz noktada AJet uçuşlarını artırma kararı verdi zaten 22’den 27’ye çıkarma ülke sayısını ve destinasyon olarak da çok ciddi bir artış sağlıyor. Biz ‘evet ama yetmez’ diyoruz. Onun için buradayız. Ama bunu da sadece AJet veya buradan uçuş yapan diğer havayolu şirketlerimize bırakmak istemiyoruz. Yani her bir paydaşın üzerine düşeni yapmasını arz ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetçiler olarak üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını aktaran Oktay, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız da zaten yaptığımız tüm bu çalışmalardan haberdar. Zaman zaman kendilerini de gelişmeleri arz ediyoruz. Özellikle Ankara'yı Cumhuriyet'in ve Türkiye'nin dünyadaki temsili boyutunda bir merkeze dönüştürülmeyle alakalı hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın da güçlü bir iradesi var. Bununla ilgili de 2026 hem NATO zirvesinin yapılacağı bir yıl ve de uluslararası etkinliklerin sonucu güçlendirileceği bir yıl. Dolayısıyla Ankara'yı hazırlamak istiyoruz her boyutuyla. Gerek diğer ülkelerin bazında gerekse de diğer şehirler bazında artış artarak devam edecek. Havayolunun bize verdiği garanti şu; ‘Siz talebi oluşturun, nereye istiyorsanız biz uçuşları koyarız.’ Dolayısıyla İstanbul'dan doğrudan uçuşlardan ziyade özellikle uluslararası uçuşlar Ankara'dan yapılırsa bu buradaki ana stratejimize de katkı verecektir."

