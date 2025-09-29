THY'den Boeing 737 MAX alımıyla ilgili tartışmalara 2 maddelik açıklama

Türk Hava Yolları'nın uçak üretici firma Boeing ile anlaşma yaparak çok sayıda uçak siparişi verdiği açıklandı. Geçtiğimiz gün KAP’a açıklama yapan THY, Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar verildiğini duyurdu. Bazı çevreler Boieng alımıyla ilgili eleştiriler getirerek THY'yi hedef alsa da Türk Hava Yolları yaptığı açıklamasında halihazırda çok sayıda bu tür uçakla emniyetle uçuş yapıldığını ve dünyanın çok sayıda yerinden de sipariş yağdığı hatırlattı.

"EMNİYET İLE UÇMAKTADIR"

Boeing ile yaşanan tartışmaların ardından sosyal medyadan açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi şunları söyledi:

"Boeing 737MAX uçakları ile ilgili sorulara binaen:

1- THY Ailesinde toplam 36 adet Boeing 737MAX uçağı emniyet ile uçmaktadır.

2-Boeing 2024 ve 2025'te tüm dünyaya toplam 545 737MAX uçağı teslim teslim etmiş, 793 adet 737 MAX siparişi almıştır."