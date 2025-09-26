Menü Kapat
Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası THY'den KAP'a flaş açıklama: Boeing ile anlaşma tamam

Türk Hava Yolları, Boeing ile yaptığı anlaşma kapsamında 225 adet uçak için sipariş verdi. Sipariş edilen uçaklar 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere 50’si kesin, 25’i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner olacak. İşte detaylar...

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası THY'den KAP'a flaş açıklama: Boeing ile anlaşma tamam
Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Türk Hava Yolları, ile yaptığı anlaşma kapsamında 225 adet uçak için sipariş verdi. Anlaşma kapsamında 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınacak.

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası THY'den KAP'a flaş açıklama: Boeing ile anlaşma tamam

2029-2034 YILLARI ARASINDA TESLİM ALINACAK

Yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakereler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

737 MAX İÇİN SONA YAKLAŞILDI

İleriki dönemde de sipariş verilebilecek uçak modellerine değinilen açıklamada, "İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir.

İlgili siparişler ile birlikte 2035 yılına kadar filomuzun tamamının yeni nesil uçaklardan oluşması, böylelikle operasyonel verimliliğimizin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranımızın %6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir." denildi.

