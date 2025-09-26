Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Dünya
Editor
Editor
 Ali Osman Polat

Trump'tan Erdoğan'a övgü: F-35'ler için "Kolayca anlaşırız"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Erdoğan'la görüşmesini "harika" diye niteledi, TikTok devrini duyurdu ve Gazze barışını müjdeledi. F-35'ler için Türkiye'ye yeşil ışık yaktı, Batı Şeria ilhakına kırmızı çizgi çekti. Dünya gündemini sarstı. İşte detaylar...

Trump'tan Erdoğan'a övgü: F-35'ler için "Kolayca anlaşırız"
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
04:31
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
04:31

Beyaz Saray’da bir dizi başkanlık kararnamesine imza atan , basın mensuplarına Orta Doğu’daki görüşmelerini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ’la yaptığı görüşmeyi öven Trump, “Bugün burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve harika bir toplantımız oldu. Bence çok farklı konularda sonuçlar aldığımız bir toplantıydı. Bizim istediğimiz şeyler, onların istediği şeyler konusunda” dedi. “Türkiye tarafı ile ve onların çok saygıdeğer Cumhurbaşkanı ile çok güzel bir görüşme yaptık. Zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok iyi tartışma gerçekleştirdik” diye ekledi. Trump, Erdoğan’ı “çok zeki bir adam” olarak nitelendirerek, askeri teçhizat alımında doğru kararı vereceğini belirtti.

Trump’tan Erdoğan’a övgü: F-35’ler için “Kolayca anlaşırız”

TIKTOK DEVİR ANLAŞMASI: ÇİN’DEN ONAY ÇIKTI

Trump, Devlet Başkanı Xi ile görüşmesini de açıkladı: “Başkan Xi ile konuştum, çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Ona ne yaptığımızı söyledim o da devam edilmesi için onay verdi.” dedi. Çin’in ’un Amerikalı ve uluslararası şirketlere devrini onayladığını duyuran Trump, “Devlet Başkanı Xi’ye büyük saygı duyuyorum ve bu anlaşmayı onaylamış olmasından çok memnun oldum. Çünkü bu işin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için Çin’in desteği ve onayına ihtiyacımız vardı” dedi. TikTok’un algoritmasının Amerikan şirketleri tarafından yönetileceğini vurgulayan Trump, bir başkanlık kararnamesiyle satışın şartlarını belirledi. Satış olmazsa uygulamanın ABD’de yasaklanacağını da ekledi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, satın alacak şirketin değerinin yaklaşık 14 milyar dolar olacağını açıkladı: “TikTok artık yabancı hükümetler tarafından ABD’lilere karşı bir propaganda silahı olarak kullanılamayacak.” dedi.

Trump’tan Erdoğan’a övgü: F-35’ler için “Kolayca anlaşırız”

GAZZE BARIŞI MÜJDESİ: “ÇOK YAKINIZ”

Orta Doğu’daki liderlerle görüşmelerine değinen Trump, ’deki durumu ele aldı: “Gazze’de çok ama çok kötü olan durumun son bulması için çalışıyoruz. Bunun olabileceğini düşünüyoruz. Belki çok yakında gerçekleşebilir. Rehinelerin geri dönmesini istiyoruz, cenazelerin geri gelmesini istiyoruz. O bölgede barış olmasını istiyoruz. Bu yüzden çok iyi görüşmeler yaptık.” Başbakanı Netanyahu ile de görüştüğünü söyleyen Trump, “Orta Doğu’daki tüm liderlerle konuştuk, hepsi harika insanlar. Gazze konusunda bir anlaşmaya ve belki de barışa varmaya oldukça yakınız. Bu da bölgede, yaklaşık iki bin yıl sonra bir ilk olacak” dedi.

Trump’tan Erdoğan’a övgü: F-35’ler için “Kolayca anlaşırız”

F-35’LER İÇİN YEŞİL IŞIK: “KOLAYCA ANLAŞIRIZ”

Erdoğan görüşmesine tekrar değinen Trump, “Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz. Bence bu her iki ülke için de harika bir şey” diye konuştu. Türkiye’nin Rus gazı alımını durduracağına inandığını belirten Trump, bunu doğrudan talep etmediğini, çünkü Türkiye’nin birçok seçeneği olduğunu söyledi. Macaristan ve Slovakya’yı örnek veren Trump, “Fakat bunu yapamayacak kimdir biliyor musunuz, Macaristan. Macaristan, denize kıyısı olmayan bir ülke... Tek bir boru hatları var” dedi. F-35 satışı sorusuna ise net cevap verdi: “Türkiye, birçok seçeneğe sahip. Erdoğan harika bir Cumhurbaşkanı, çok zeki bir adam ve doğru olanı yapacaktır. Askeri teçhizat alımıyla ilgili çok iyi bir görüşmemiz oldu. Kolayca anlaşabiliriz, belki bunu yaparız, evet.”

Trump’tan Erdoğan’a övgü: F-35’ler için “Kolayca anlaşırız”

UKRAYNA SAVAŞI VE BATI ŞERİA İLHAKINA TRUMP’TAN SERT ÇIKIŞLAR

Ukrayna-Rusya savaşına değinen Trump, Rusya’yı eleştirdi: “Rusya’nın ve Başkan Putin’in yaptıklarından hiç memnun değilim. Hoşnut değilim. Hiçbir sebep olmadan insanları öldürüyor ve çok kötü gidiyorlar. Her şeylerini ortaya koymalarına rağmen çok kötü gidiyorlar. Ekonomileri berbat durumda... Bu savaş bitmiş olmalıydı. Eğer bu, bizim savaşımız olsaydı, bir haftada bitirirdik.” İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planlarına ise kırmızı çizgi çekti: “İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Öyle bir şey olmayacak... Artık yeter. Durma zamanı geldi.” dedi.

TGRT Haber
