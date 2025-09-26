Trump'tan çok konuşulacak sözler: Bu kadar yeter, Netanyahu'ya izin vermeyeceğim

İsrail'in soykırıma varan saldırılarında ABD'nin tutumunun bir değişiklik olup olmayacağı merak edilirken Donald Trump'tan dikkat çekici açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin sorulara cevap verirken işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili açıklama yaptı.

"NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜM"

Trump, bugün bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü anımsatarak, Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını söyledi.

"BATI ŞERİA'YI İLHAKINA İZİN VERMEYECEĞİM"

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin Trump "Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE YAKIN ZAMANDA SONUÇ ALABİLİRİZ"

Trump ayrıca Gazze'deki duruma ilişkin yakın zamanda bir sonuç almayı umduğunu sözlerine ekledi. Trump'ın çok konuşulacak açıklamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmesinden sonra gelmesi de bir diğer dikkat çeken detay oldu.