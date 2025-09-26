Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Trump’tan ithal kamyonlara dev zam: Yüzde 25 gümrük vergisi geliyor!

ABD Başkanı Donald Trump, yerli kamyon devlerini korumak için ithal ağır kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi bombasını patlattı! 1 Ekim 2025’ten itibaren devrede olacak bu hamle, ulusal güvenliği de hedefliyor. Türk ihracatçıları nasıl etkilenecek? İşte detaylar…

Trump'tan ithal kamyonlara dev zam: Yüzde 25 gümrük vergisi geliyor!
İkinci döneminde ticaret savaşlarının baş mimarı , Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda ithal kamyonlara göz açtırmayacağını duyurdu. “Harika ağır üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak için, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm ağır (büyük) kamyonlara yüzde 25 oranında uygulayacağım” diye yazdı. Bu karar, ’nin yerli sanayisini güçlendirme stratejisinin son halkası olduğunu söyledi.

Trump’tan ithal kamyonlara dev zam: Yüzde 25 gümrük vergisi geliyor!

PETERBİLT, KENWORTH GİBİ MARKALAR KORUNACAK

Trump, Peterbilt, Kenworth, Freightliner ve Mack Trucks gibi Amerikan kamyon devlerini haksız rekabetten kurtaracağını vurguladı. “Kamyoncularımızın finansal açıdan sağlıklı ve güçlü olmalarına birçok nedenden dolayı ihtiyacımız var. Her şeyden önce ulusal güvenlik nedeniyle” diyerek, kararın stratejik boyutunu öne çıkardı. İthal kamyon fiyatları fırlarken, ABD’li üreticiler ise rahat bir nefes alacağı düşünülüyor.

Trump’tan ithal kamyonlara dev zam: Yüzde 25 gümrük vergisi geliyor!

TİCARET SAVAŞLARI YENİDEN ALEVLEYECEK Mİ?

Trump’ın bu adımı, küresel ticaret dengelerini büyük oranda sarsabilir. AB, Çin ve Türkiye gibi ülkelerden ithal edilen ağır kamyonlar yüzde 25’lik vergi duvarıyla karşılaşacak. Türk kamyon ihracatçıları için zor günler başlarken, Washington’dan gelen bu hamle, uluslararası arenada yeni müzakerelerin başlamasına neden olabilir.

