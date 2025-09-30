Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

Galatasaray Liverpool canlı yayın, şifresiz olarak ekranla geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray, sahasında İngiltere’nin güçlü temsilcisi Liverpool’u ağırlıyor. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin yönetecek. İşte Galatasaray Liverpool maçı şifresiz canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2025
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
30.09.2025
saat ikonu 21:29

, ’nin ikinci haftasında ile karşılaşacak. Zorlu mücadele, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi’nde sahasında oynayacağı ilk maç olacak.

GALATASARAY LİVERPOOL CANLI İZLE

Galatasaray ile Liverpool arasındaki karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. RAMS Park’ta oynanacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek, dördüncü hakem olarak Jeremy Stinat görev yapacak. İki takımın mücadelesi, ’nin ikinci haftasının en dikkat çeken maçlarından biri olacak.

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olmuştu. Liverpool ise sahasında Atletico Madrid’i 3-2 yenerek İstanbul’a moralli geldi. Galatasaray, sahasında taraftar desteğini arkasına alarak bu zorlu mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor. Mücadele TV’den canlı yayınlanacak.

Galatasaray Liverpool maçı ilk 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Galatasaray Liverpool karşılaşması Avrupa’nın farklı ülkelerinde şifresiz yayınlanacak. Bu kanallar arasında Avusturya’dan RTL+, Azerbaycan’dan Ictimai TV, Belçika’dan Prime Video, Danimarka’dan Viaplay de yer alıyor.

Galatasaray Liverpool maçını şifresiz veren kanallar:

  • Avusturya: RTL+
  • Azerbaycan: Ictimai TV
  • Belçika: Prime Video
  • Danimarka: Viaplay
  • Hollanda: Ziggo Sport 2
  • ABD: fuboTV
  • Almanya: DAZN
  • Finlandiya: MTV Katsomo
  • Hırvatistan: Arena Sport 4 HR
Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

GALATASARAY LİVERPOOL HANGİ KANALDA?

Galatasaray Liverpool karşılaşması Türkiye’de ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.

Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

TRT 1, hem uydudan hem de dijital platformlardan erişilebilecek. Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV kullanıcıları, ilgili kanal numaraları üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Futbolseverler, Galatasaray Liverpool maçını TRT 1 üzerinden televizyonlarından şifresiz olarak takip edebilecek. Maç, ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de canlı yayınlanacak.

Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

Cep telefonu, tablet veya bilgisayar üzerinden izlenebilen karşılaşma, ekran yansıtma yöntemiyle televizyonlara da aktarılabilecek. Böylece Galatasaray Liverpool maçı, hem evde hem de dışarıda internet bağlantısı olan her yerde izlenebilecek.

Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

TRT 1 GALATASARAY LİVERPOOL CANLI İZLE

TRT 1, Galatasaray Liverpool mücadelesini yüksek görüntü kalitesiyle canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşma öncesinde stadyumdan canlı bağlantılar ve maç sonrası röportajlar da ekrana gelecek.

Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

TRT 1 HD yayınlarını izlemek için güncel uydu frekans bilgilerini uydu alıcınız üzerinden ayarlamanız gerekiyor. Güncel frekans bilgileri ile TRT 1’den şifresiz Galatasaray Liverpool Şampiyonlar Ligi maçını izleyebilirsiniz. Uydudan yayın yapan TRT 1, Türksat 4A ve Türksat 3A uyduları üzerinden izlenebilecek.

Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

TRT 1 GALATASARAY LİVERPOOL ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1, Galatasaray Liverpool maçını şifresiz olarak yayınlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayı hiçbir ek ücret ödemeden TRT 1 ekranlarından takip edebilecek. TRT 1 yurt içinde şifresiz yayın verecek. Galatasaray Liverpool maç saatinden itibaren ise TRT 1 kanalı ile olan anlaşma gereği bulunduğunuz ülkede şifreli olabilir.

Ayrıca TRT 1 HD yayını da uydu üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek. Bu sayede mücadele donmadan ve yüksek kalitede ekranlara yansıyacak.

Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

GALATASARAY - LİVERPOOL NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ve tabii platformu üzerinden izlenebilecek. TRT 1’in yanı sıra, tabii uygulamasıyla telefon, tablet veya bilgisayardan da maçı canlı takip etmek mümkün olacak.

Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

Dijital platform kullanıcıları ise, Digiturk 23. kanal, D-Smart 26. kanal, Tivibu 22. kanal ve Kablo TV 22. kanaldan karşılaşmayı seyredebilir.

Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA'DA HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Almanya’da yaşayan futbolseverler karşılaşmayı DAZN platformu üzerinden takip edebilecek. Fransa’da ise resmi yayıncı listesinde TRT 1 yer almıyor, ancak Türkiye’den erişim sağlayanlar TRT 1 frekanslarını kullanabilecek.

Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

Hollanda’da Ziggo Sport 2 karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak. Avrupa’nın farklı noktalarında yaşayan taraftarlar, kendi ülkelerindeki yayıncılar üzerinden Galatasaray Liverpool maçını izleyebilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#uefa
#trt 1
#liverpool
#liverpool
#canlı yayın
#Galatasaray Spor Kulübü
#mac
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Galatasaray Haberleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.