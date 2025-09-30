Galatasaray Liverpool CANLI nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi’nde sahasında oynayacağı ilk maç olacak.

Galatasaray ile Liverpool arasındaki karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. RAMS Park’ta oynanacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek, dördüncü hakem olarak Jeremy Stinat görev yapacak. İki takımın mücadelesi, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasının en dikkat çeken maçlarından biri olacak.

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olmuştu. Liverpool ise sahasında Atletico Madrid’i 3-2 yenerek İstanbul’a moralli geldi. Galatasaray, sahasında taraftar desteğini arkasına alarak bu zorlu mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor. Mücadele TV’den canlı yayınlanacak.

Galatasaray Liverpool maçı ilk 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Galatasaray Liverpool karşılaşması Avrupa’nın farklı ülkelerinde şifresiz yayınlanacak. Bu kanallar arasında Avusturya’dan RTL+, Azerbaycan’dan Ictimai TV, Belçika’dan Prime Video, Danimarka’dan Viaplay de yer alıyor.

Galatasaray Liverpool maçını şifresiz veren kanallar:

Avusturya: RTL+

Azerbaycan: Ictimai TV

Belçika: Prime Video

Danimarka: Viaplay

Hollanda: Ziggo Sport 2

ABD: fuboTV

Almanya: DAZN

Finlandiya: MTV Katsomo

Hırvatistan: Arena Sport 4 HR

Galatasaray Liverpool karşılaşması Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.

TRT 1, hem uydudan hem de dijital platformlardan erişilebilecek. Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV kullanıcıları, ilgili kanal numaraları üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

Futbolseverler, Galatasaray Liverpool maçını TRT 1 üzerinden televizyonlarından şifresiz olarak takip edebilecek. Maç, ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de canlı yayınlanacak.

Cep telefonu, tablet veya bilgisayar üzerinden izlenebilen karşılaşma, ekran yansıtma yöntemiyle televizyonlara da aktarılabilecek. Böylece Galatasaray Liverpool maçı, hem evde hem de dışarıda internet bağlantısı olan her yerde izlenebilecek.

TRT 1, Galatasaray Liverpool mücadelesini yüksek görüntü kalitesiyle canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşma öncesinde stadyumdan canlı bağlantılar ve maç sonrası röportajlar da ekrana gelecek.

TRT 1 HD yayınlarını izlemek için güncel uydu frekans bilgilerini uydu alıcınız üzerinden ayarlamanız gerekiyor. Güncel frekans bilgileri ile TRT 1’den şifresiz Galatasaray Liverpool Şampiyonlar Ligi maçını izleyebilirsiniz. Uydudan yayın yapan TRT 1, Türksat 4A ve Türksat 3A uyduları üzerinden izlenebilecek.

TRT 1, Galatasaray Liverpool maçını şifresiz olarak yayınlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayı hiçbir ek ücret ödemeden TRT 1 ekranlarından takip edebilecek. TRT 1 yurt içinde şifresiz yayın verecek. Galatasaray Liverpool maç saatinden itibaren ise TRT 1 kanalı UEFA ile olan anlaşma gereği bulunduğunuz ülkede şifreli olabilir.

Ayrıca TRT 1 HD yayını da uydu üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek. Bu sayede mücadele donmadan ve yüksek kalitede ekranlara yansıyacak.

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ve tabii platformu üzerinden izlenebilecek. TRT 1’in yanı sıra, tabii uygulamasıyla telefon, tablet veya bilgisayardan da maçı canlı takip etmek mümkün olacak.

Dijital platform kullanıcıları ise, Digiturk 23. kanal, D-Smart 26. kanal, Tivibu 22. kanal ve Kablo TV 22. kanaldan karşılaşmayı seyredebilir.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA'DA HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Almanya’da yaşayan futbolseverler karşılaşmayı DAZN platformu üzerinden takip edebilecek. Fransa’da ise resmi yayıncı listesinde TRT 1 yer almıyor, ancak Türkiye’den erişim sağlayanlar TRT 1 frekanslarını kullanabilecek.

Hollanda’da Ziggo Sport 2 karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak. Avrupa’nın farklı noktalarında yaşayan taraftarlar, kendi ülkelerindeki yayıncılar üzerinden Galatasaray Liverpool maçını izleyebilecek.