TGRT Haber
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Chelsea Benfica CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Chelsea Benfica canlı yayın ile ekranlara geliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında bu akşam önemli bir randevu var. Chelsea ile Benfica karşı karşıya geliyor. Her iki takım da ilk hafta oynadıkları maçları kaybetti. Bu nedenle alacakları sonuçlar turnuva içindeki sıralamalar açısından doğrudan etkili olacak. İşte Chelsea Benfica canlı yayın bilgileri…

Chelsea Benfica CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2025
21:16
|
GÜNCELLEME:
30.09.2025
21:16

ile bu akşam lig aşamasının ikinci haftasında karşılaşıyor. Mücadele yerel saatle 22.00'de başlayacak.

CHELSEA BENFİCA CANLI İZLE

kullanıcıları Chelsea Benfica maçını şifresiz olarak takip edebilecek. ’nde 36 takımın yer aldığı lig aşamasında her maç sıralama açısından büyük önem taşıyor.

Lig usulü 36 takımın mücadele ettiği turnuvada her maçın önemi büyük olduğundan, ikinci haftadaki bu randevu her iki tarafın da puan ve sıralama hesapları açısından yakından takip edilecek. İlk hafta sonuçlarına bakıldığında Chelsea ve Benfica sıfır puanla alt sıralarda yer alıyor.

Chelsea Benfica mücadelesi bu akşam saat 22.00’de oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea Benfica maçı ilk 11'leri şöyle:

Chelsea 11: Sanchez, Cucurella, Badiashile, Chalobah, Gusto, Caicedo, Fernandez, Garnacho, Buonanotte, Neto, George

Benfica 11: Trubin, Dahl, Otamendi, Antonio Silva, Dedic, Barrenechea, Rios, Aursnes, Sudakov, Lukebakio, Pavlidis

Chelsea Benfica CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

CHELSEA BENFİCA HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Benfica arasında oynanacak mücadele Tabii Spor’dan naklen yayınlanacak. Maçın başlama saati 22.00 olarak açıklandı. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Chelsea Benfica CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

CHELSEA BENFİCA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Chelsea Benfica karşılaşmasını şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar da belli oldu. ABD’de Paramount+, Danimarka’da TV3 Sport, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1 maçı canlı olarak ekrana getirecek.

Chelsea Benfica maçını şifresiz veren kanallar:

  • ABD: Paramount+
  • Danimarka: TV3 Sport
  • Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1
  • Portekiz: Sport TV5
  • Rusya: Okko Sport
  • İtalya: NOW
Chelsea Benfica CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

CHELSEA - BENFİCA NEREDE İZLENİR?

Chelsea Benfica maçı, Tabii Spor ekranlarından naklen izlenebilecek. Tabii Spor kullanıcıları karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek. Tabii platformuna üyelik ayda 99 TL’dir. Aylık ücret ile Tabii platformu üyesi olarak özel içeriklere ve canlı yayınlara ulaşabilirsiniz.

Chelsea Benfica CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Yabancı ülkelerde yaşayan futbolseverler için ise ABD, Danimarka, Bosna Hersek, Portekiz, Rusya ve İtalya’daki yayıncılar şifresiz yayın imkanı sunuyor.

Chelsea Benfica CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

CHELSEA BENFİCA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Chelsea Benfica maçı şifresiz olarak sadece Tabii Spor kullanıcıları için canlı yayınlanacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Chelsea Benfica CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Yabancı yayıncılar arasında da farklı ülkelerde şifresiz yayın yapacak kanallar yer alıyor. Bu kanallar arasında Paramount+, TV3 Sport, Arena Sport Premium 1, Sport TV5, Okko Sport ve NOW bulunuyor.

Chelsea Benfica CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

CHELSEA BENFİCA MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Chelsea Benfica maçı Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek. Tabii Spor kullanıcıları karşılaşmayı şifresiz canlı yayınla takip edebilecek. Chelsea Benfica maçı ABD, Danimarka, Bosna Hersek, Portekiz, Rusya ve İtalya’daki izleyiciler de kendi ülkelerindeki yayıncı kanallar üzerinden izleyebilecek.

Chelsea Benfica CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

CHELSEA BENFİCA MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Chelsea Benfica karşılaşması saat 22.00’de başlayacak. Türkiye’deki futbolseverler Tabii Spor üzerinden mücadeleyi canlı izleyebilecek. Yabancı ülkelerde yaşayan taraftarlar ise listelenen yayıncılar aracılığıyla karşılaşmayı takip edebilecek. izleyicilere yönelik alternatifler sunuyor ancak teknik erişim detayları bu metinde yer almıyor.

Chelsea Benfica CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

CHELSEA BENFİCA MAÇI TRT SPOR'DA MI, TRT VERİYOR MU?

Chelsea ile Benfica arasındaki mücadele Spor ekranlarından yayınlanmayacak. Şu anda TRT Spor 30 Eylül Salı günü yayın akışında Chelsea Benfica Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayını yer almamaktadır Karşılaşma Tabii Spor’dan canlı olarak futbolseverlere aktarılacak.

Chelsea Benfica CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

CHELSEA BENFİCA KAÇAK BEDAVA MAÇ

Chelsea Benfica kaçak ve korsan yayın link/linki güvenilir değildir, cihazlara zarar verebileceği ve hukuki sorunlar doğurabileceği genel gerçekleri burada da göz önünde tutulmalıdır. Bu tür Chelsea Benfica canlı link/linkler telefon, tablet veya bilgisayarlara zarar verebilecek riskler taşır.

Chelsea Benfica karşılaşması için internette dolaşan kaçak yayın linkleri güvenli değildir. Bu tür yayınlar yasal değildir ve cihazlara zarar verebilir. Chelsea Benfica maçını izlemek için en güvenilir seçenek Tabii Spor’dur. Tabii Spor üzerinden maç şifresiz ve HD kalitede yayınlanacak.

