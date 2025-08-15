Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TUS ne zaman, saat kaçta 2025? TUS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

ÖSYM tarafından TUS 2. dönem sınavının başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte TUS ne zaman, saat kaçta başlayacağı belli oldu. Adaylar tarafından TUS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorularının cevapları araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TUS ne zaman, saat kaçta 2025? TUS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 11:08

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı () ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın detayları belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından sınava girecek olan adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar tarafından TUS ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

TUS ne zaman, saat kaçta 2025? TUS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

TUS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre TUS 2. dönem sınavı 17. Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavın ilk oturumu Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak. İkinci oturum Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te gerçekleştirilecek.

TUS ne zaman, saat kaçta 2025? TUS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

TUS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

TUS'un il oturumu Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak ve 12.30'da sınav sona erecek. Sınavda adayların soruları çözmeleri için toplam 135 dakika süreleri olacak.

İkinci oturum Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak ve 17.00'da sona erecek. Adaylara soruları çözmeleri için ilk oturumda olduğu gibi 135 dakika süre verilecek.

ETİKETLER
#ösym
#tus
#sınav tarihi
#Tıp Uzmanlık Eğitimi
#Tıp Doktorluğu
#Sınav Detayları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.