TUS ne zaman, saat kaçta 2025? TUS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın detayları belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınava girecek olan adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar tarafından TUS ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

TUS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre TUS 2. dönem sınavı 17. Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavın ilk oturumu Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak. İkinci oturum Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te gerçekleştirilecek.

TUS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

TUS'un il oturumu Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak ve 12.30'da sınav sona erecek. Sınavda adayların soruları çözmeleri için toplam 135 dakika süreleri olacak.

İkinci oturum Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak ve 17.00'da sona erecek. Adaylara soruları çözmeleri için ilk oturumda olduğu gibi 135 dakika süre verilecek.