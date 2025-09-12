TUS saat kaçta açıklanacak? 12 Eylül Cuma günü açıklanacağı duyurulmuştu

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin ardından binlerce adayın gözü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. TUS 2. dönem sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre sonuçlar bugün (12 Eylül 2025 Cuma) açıklanacak.

Adaylar tarafından TUS saat kaçta açıklanacağı ise merak ediliyor.

TUS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından TUS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak genel olarak ÖSYM sınav sonuçlarını 10.00-14.00 saatleri arasında açıklıyor. Bu kapsamda TUS sınav sonuçlarının da bu saatler arasında erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM tarafından sonuçların açıklandığına dair duyuru yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

TUS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulamasına, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak notlarını öğrenebilecekler.