TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TUS saat kaçta bitiyor? 1. ve 2. oturumun bitiş saatleri

TUS 2. dönem sınavı bugün ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Sınavın başlamasının ardından adayların yakınları TUS saat kaçta bitiyor sorusunun cevabını araştırmaya başladı. TUS 1. ve 2. oturumun kaçta başladığı ve kaçta biteceği ÖSYM tarafından duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı () ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) bugün uygulanıyor. Sınavın başlamasının ardından adayların yakınları TUS saat kaçta bittiğini araştırmaya başladı.

TUS SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre 2025 TUS'un ilk oturumu olan Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2025 STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama Sınavı saat 10.00'da başlayacak. 135 dakika sürenin verildiği ilk oturum saat 12.30'da sona erecek.

İkinci oturum Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak ve adayların soruları çözmek için 135 dakika süreleri olacak. Saat 17.00'da ise 2025 TUS 2. dönem sınavının 2. oturumu sona erecek.

TUS SORU KİTAPÇIĞI, CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 TUS 2. dönem sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarının ise bugün akşam saatlerinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı.

Sınavların sona ermesinin ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarına adayların erişebileceği tahmin ediliyor.

