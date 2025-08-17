Menü Kapat
28°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Tyrell Malacia nerede oynuyor piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş peşinde

Siyah-beyazlı kulübün, Manchester United forması giyen Tyrell Malacia için transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. Malacia’nın piyasa değeri ve kariyeri merak konusu oldu.

Tyrell Malacia nerede oynuyor piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş peşinde
'ın Manchester United'da forma giyen Tyrell Malacia ile ilgilendiği iddia edildi.

süreci henüz erken bir aşamada bulunuyor ve taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, pozisyonunu güçlendirmek amacıyla bu transferi değerlendirdiği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezonu ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak geçiren Malacia, Manchester United formasıyla resmi maça çıkamadı.

Hollandalı oyuncu, tedavi sürecini tamamlayarak yeni sezona hazır hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin detaylı bir rapor alarak hamlesini şekillendirmesi bekleniyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın da 24 yaşındaki sol bek için devrede olduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Tyrell Malacia nerede oynuyor piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş peşinde

TYRELL MALACİA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

17 Ağustos 1999 tarihinde 'da dünyaya gelen Tyrell Malacia, defans pozisyonunda görev yapmaktadır.

170 cm boyunda ve 67 kilo olan oyuncu, sol ayağını etkili bir şekilde kullanmaktadır.

Malacia, kariyerine Feyenoord altyapısında başladıktan sonra Manchester United'a transfer oldu.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon euro olarak gösterilen Malacia, Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giymişti.

