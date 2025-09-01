UEFA kadro bildirimi son gün ne zaman? İsim listesi için son saatlere girildi

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezon için kadro bildirim süreci başladı. Türkiye’yi bu turnuvalarda temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, son transferlerini yetiştirerek resmi listelerini UEFA’ya iletmeye hazırlanıyor.

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SON GÜN NE ZAMAN?

2025-2026 sezonu için UEFA’ya kadro bildiriminde bulunacak kulüpler, hem A listesini hem de genç oyuncular için oluşturulan B listesini eksiksiz şekilde teslim etmek zorunda. Süreç, Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm takımlar için geçerli olup, bildirimin tamamlanmaması halinde kulüpler yeni transferlerini turnuvanın ilk haftasında sahaya çıkaramayacak.

UEFA’nın belirlediği tarihe göre, kadro bildirimleri en geç 2 Eylül 2025’i 3 Eylül 2025’e bağlayan gece saat 01.00’e kadar yapılacak. Bu süre içerisinde tüm temsilciler, transfer ettikleri oyuncuları kayıt altına alabilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de resmi listelerini bu tarihe kadar UEFA’ya iletmeleri gerekiyor.

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Kadro bildirimleri için UEFA tarafından kesin olarak duyurulan saat dilimi gece yarısıdır. Avrupa kupalarına katılacak kulüplerin en geç 3 Eylül 2025 saat 01.00’e kadar resmi sistem üzerinden listelerini iletmeleri şart koşulmuştur.

Bu tarihten sonra bildirilecek oyuncular, turnuvanın grup aşamasında forma giyemeyecek. Türkiye’den Galatasaray ve Fenerbahçe, yaptıkları son transferleri yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Avrupa Ligi’nde rekabet edecek iki ekip, bu tarihe kadar kadrolarını şekillendirmek zorunda.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında zorlu rakiplerle eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Monaco, Ajax, Bodo/Glimt ve Union Saint-Gilloise ile aynı grupta mücadele edecek. İlk karşılaşmasına 18 Eylül 2025 Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak olan Galatasaray, son maçını ise 28 Ocak 2026’da İngiltere temsilcisi Manchester City karşısında oynayacak.

Galatasaray’ın fikstüründe öne çıkan maçlardan biri 30 Eylül’de Liverpool ile evinde yapacağı mücadele olacak. Ayrıca 21 Ocak 2026’da Atletico Madrid karşısında sahasında önemli bir maça çıkacak. Toplam 8 karşılaşmada sahne alacak sarı-kırmızılılar, Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle kıyasıya mücadele verecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek olan Fenerbahçe, güçlü ekiplerle oynayacak. Sarı-lacivertli ekip; Aston Villa, Stuttgart, Dinamo Zagreb, Nice, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Brann ve FCSB ile karşı karşıya gelecek. İlk maçını 24 Eylül 2025 Çarşamba günü Dinamo Zagreb deplasmanında oynayacak Fenerbahçe, son karşılaşmasını ise 29 Ocak 2026’da FCSB karşısında yine deplasmanda yapacak.

Fenerbahçe, iç sahadaki ilk sınavını 2 Ekim’de Nice karşısında verecek. Ayrıca 22 Ocak 2026’da İngiltere ekibi Aston Villa ile evinde kritik bir mücadeleye çıkacak. Yoğun fikstür boyunca toplam 8 karşılaşma oynayacak olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig aşamasını tamamlamak için sahaya çıkacak.