 TGRT Haber

UEFA kulüpler sıralamasında Türk takımları kaçıncı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanları belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması 2025 güncel hali açıklandı. Türk takımları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir olmak üzere yeni konumları güncellendi. UEFA’nın kulüpler sıralaması, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en kapsamlı performans ölçüm sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. İşte güncel UEFA kulüpler sıralaması…

UEFA kulüpler sıralamasında Türk takımları kaçıncı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanları belli oldu
13.08.2025
13.08.2025
, her yıl güncellediği kulüpler sıralamasında takımların Avrupa kupalarındaki başarılarını baz alıyor. 2025 verileri, hem Avrupa’nın devlerini hem de Türkiye’yi temsil eden ekiplerin son yıllardaki performansını ortaya koyuyor.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI 2025

UEFA kulüpler sıralamasında Ağustos 2025 itibarıyla ilk 10’da yer alan takımlar ve toplam katsayı puanları şu şekilde:

  • Real Madrid (İspanya) – 117.500 puan
  • Bayern Münih (Almanya) – 108.250 puan
  • Inter (İtalya) – 107.250 puan
  • Manchester City (İngiltere) – 102.750 puan
  • Liverpool (İngiltere) – 101.500 puan
  • Paris Saint-Germain (Fransa) – 94.500 puan
  • Bayer Leverkusen (Almanya) – 85.250 puan
  • Borussia Dortmund (Almanya) – 84.750 puan
  • Barcelona (İspanya) – 83.250 puan
  • AS Roma (İtalya) – 80.500 puan
UEFA kulüpler sıralamasında Türk takımları kaçıncı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanları belli oldu

, son beş sezonda özellikle 2021/22 ve 2023/24 şampiyonluklarıyla zirvede yer alıyor. ve Inter, Avrupa kupalarındaki istikrarlı sonuçlarıyla üst sıralarda konumlanırken, ve Liverpool da güçlü katsayı puanlarıyla ilk beşi tamamlıyor.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI GALATASARAY VE FENERBAHÇE KAÇINCI?

Türk futbolunun iki köklü kulübü ve , 2025 UEFA kulüpler sıralamasında ilk sıralara tırmanmaya devam ediyor. Fenerbahçe, 37. sırada 55.250 puanla Türk takımları arasında en yüksek konuma sahip. Sarı-lacivertliler, özellikle 2023/24 sezonunda UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale çıkarak puanını önemli ölçüde artırdı.

UEFA kulüpler sıralamasında Türk takımları kaçıncı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanları belli oldu

Galatasaray ise 45. sırada yer alıyor ve 45.750 puana sahip. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ve grup aşamalarına katılım göstererek puan topladı.

UEFA kulüpler sıralamasında Türk takımları kaçıncı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanları belli oldu

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI TÜRK TAKIMLARI

2025 UEFA kulüpler sıralamasında yer alan Türk takımlarının puanları ve sıralamaları şu şekilde:

  • Fenerbahçe – 37. sıra, 55.250 puan
  • Galatasaray – 45. sıra, 45.750 puan
  • Başakşehir – 80. sıra, 22.000 puan
  • Beşiktaş – 103. sıra, 18.000 puan
  • Sivasspor – 127. sıra, 15.500 puan
  • Trabzonspor – 143. sıra, 14.000 puan
  • Adana Demirspor – 167. sıra, 11.600 puan
  • Samsunspor – 167. sıra, 11.600 puan
  • Konyaspor – 170. sıra, 5.000 puan
UEFA kulüpler sıralamasında Türk takımları kaçıncı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanları belli oldu

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI NEYE GÖRE YAPILIYOR?

UEFA kulüpler sıralaması, takımların son beş sezondaki Avrupa kupası performansına göre hesaplanıyor. Maç sonuçları puanlamada temel rol oynuyor. Galibiyet 2, beraberlik 1 puan kazandırırken mağlubiyet puan getirmiyor. Eleme turlarında da aynı sistem geçerli oluyor.

Bunun yanında, turnuva katılım ve ilerleme bonusları da ekleniyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım 4 puan, son 16’ya kalma 5 puan gibi ek katkılar sağlıyor. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde de benzer şekilde bonuslar var ancak puanları daha düşük. Beş sezonun toplam puanı sıralamayı belirlerken, eşitlik durumunda son sezonun performansı dikkate alınıyor.

