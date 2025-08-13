UEFA kulüpler sıralamasında Türk takımları kaçıncı? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanları belli oldu

UEFA, her yıl güncellediği kulüpler sıralamasında takımların Avrupa kupalarındaki başarılarını baz alıyor. 2025 verileri, hem Avrupa’nın devlerini hem de Türkiye’yi temsil eden ekiplerin son yıllardaki performansını ortaya koyuyor.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI 2025

UEFA kulüpler sıralamasında Ağustos 2025 itibarıyla ilk 10’da yer alan takımlar ve toplam katsayı puanları şu şekilde:

Real Madrid (İspanya) – 117.500 puan

Bayern Münih (Almanya) – 108.250 puan

Inter (İtalya) – 107.250 puan

Manchester City (İngiltere) – 102.750 puan

Liverpool (İngiltere) – 101.500 puan

Paris Saint-Germain (Fransa) – 94.500 puan

Bayer Leverkusen (Almanya) – 85.250 puan

Borussia Dortmund (Almanya) – 84.750 puan

Barcelona (İspanya) – 83.250 puan

AS Roma (İtalya) – 80.500 puan

Real Madrid, son beş sezonda özellikle 2021/22 ve 2023/24 Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla zirvede yer alıyor. Bayern Münih ve Inter, Avrupa kupalarındaki istikrarlı sonuçlarıyla üst sıralarda konumlanırken, Manchester City ve Liverpool da güçlü katsayı puanlarıyla ilk beşi tamamlıyor.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI GALATASARAY VE FENERBAHÇE KAÇINCI?

Türk futbolunun iki köklü kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, 2025 UEFA kulüpler sıralamasında ilk sıralara tırmanmaya devam ediyor. Fenerbahçe, 37. sırada 55.250 puanla Türk takımları arasında en yüksek konuma sahip. Sarı-lacivertliler, özellikle 2023/24 sezonunda UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale çıkarak puanını önemli ölçüde artırdı.

Galatasaray ise 45. sırada yer alıyor ve 45.750 puana sahip. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup aşamalarına katılım göstererek puan topladı.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI TÜRK TAKIMLARI

2025 UEFA kulüpler sıralamasında yer alan Türk takımlarının puanları ve sıralamaları şu şekilde:

Fenerbahçe – 37. sıra, 55.250 puan

Galatasaray – 45. sıra, 45.750 puan

Başakşehir – 80. sıra, 22.000 puan

Beşiktaş – 103. sıra, 18.000 puan

Sivasspor – 127. sıra, 15.500 puan

Trabzonspor – 143. sıra, 14.000 puan

Adana Demirspor – 167. sıra, 11.600 puan

Samsunspor – 167. sıra, 11.600 puan

167. sıra, 11.600 puan Konyaspor – 170. sıra, 5.000 puan

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI NEYE GÖRE YAPILIYOR?

UEFA kulüpler sıralaması, takımların son beş sezondaki Avrupa kupası performansına göre hesaplanıyor. Maç sonuçları puanlamada temel rol oynuyor. Galibiyet 2, beraberlik 1 puan kazandırırken mağlubiyet puan getirmiyor. Eleme turlarında da aynı sistem geçerli oluyor.

Bunun yanında, turnuva katılım ve ilerleme bonusları da ekleniyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılım 4 puan, son 16’ya kalma 5 puan gibi ek katkılar sağlıyor. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde de benzer şekilde bonuslar var ancak puanları daha düşük. Beş sezonun toplam puanı sıralamayı belirlerken, eşitlik durumunda son sezonun performansı dikkate alınıyor.