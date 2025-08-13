Menü Kapat
UEFA Süper Kupa kazananı ne kadar para alıyor? İşte 2025 UEFA Süper Kupa geliri

UEFA Süper Kupa’yı kazanan takımın kasasına koyacağı para miktarı belli oldu. 2025 UEFA Süper Kupa, Avrupa futbolunun en prestijli iki kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarını karşı karşıya getirecek. Paris Saint-Germain ve Tottenham Hotspur, İtalya’nın Udine kentindeki Friuli Stadyumu’nda bu akşam oynanacak maçta kupayı müzelerine götürmek için mücadele edecek. İşte UEFA Süper Kupa gelirleri…

, her yıl Avrupa sezonunun başlangıcında tek maç üzerinden oynanan özel bir final niteliği taşıyor. yılı, turnuvanın 50. karşılaşmasına sahne olacak ve dev final İtalya’da gerçekleştirilecek.

UEFA SÜPER KUPA'YI KAZANAN NE KADAR PARA ÖDÜLÜ ALIYOR?

2025 Süper Kupa’ya katılan takımlar, yalnızca sahada değil, kasalarında da önemli bir kazanç elde edecek. ve , maça katılım gösterdikleri için 4 milyon Euro katılım ödülünün sahibi olacak. Karşılaşmayı kazanan takım ise bu miktara ek olarak 1,5 milyon Euro daha elde edecek. Böylece şampiyon ekip toplamda 5,5 milyon Euro gelir elde edecek.

Finalist olan ve maçı kaybeden takım ise yalnızca 4 milyon Euro katılım ödülü ile yetinecek. Maç tek karşılaşma üzerinden oynanacak, 90 dakika sonunda beraberlik olması halinde 15’er dakikalık uzatma devreleri, gerekirse penaltı atışlarıyla kazanan belirlenecek. Karşılaşmada her iki takım da 23 kişilik kadro bildirecek.

UEFA SÜPER KUPA ALTIN MI, NEYDEN YAPILMIŞ?

UEFA Süper Kupa, tamamen altından yapılmamış bir kupadır. 925 ayar gümüş esas alınarak üretilmiş ve üzerine altın kaplama detaylar eklenmiştir. Bu kaplama, kupaya parlaklık ve prestijli bir görünüm kazandırmıştır. Ancak yapımında kullanılan ana malzeme gümüştür. Gümüşün işlenmesi kolay olması ve dayanıklılığı, kupa üretiminde tercih edilme sebepleri arasında yer alır.

Mevcut kupa, 2006 yılında İtalyan kuyumculuk firması Bertoni Milano tarafından yeniden tasarlanmıştır. Bertoni, UEFA’nın diğer kupalarının da üretiminden sorumlu tanınmış bir markadır. Kupa, geniş tabanlı, yukarı doğru incelen gövdeye ve simetrik kulplara sahiptir. Üzerinde UEFA logosu, “UEFA Super Cup” yazısı, kazanan takımın ismi ve maç yılı bulunur.

UEFA SÜPER KUPA DEĞERİ NE KADAR, AĞIRLIĞI KAÇ KG?

UEFA Süper Kupa, 12,2 kg ağırlığında ve 58 cm yüksekliğindedir. Kupa, kupasının ve kupasının ölçülerine kıyasla daha küçük ve hafiftir. Boyutlarının daha küçük olmasına rağmen estetik ve işçilik açısından dikkat çeker.

Maddi değer açısından ise, benzer malzeme kullanımı ve ölçüler göz önünde bulundurulduğunda, Süper Kupa’nın değerinin yaklaşık 10.000-15.000 Euro arasında olduğu tahmin edilmektedir.

UEFA SÜPER KUPA GELİRİ 2025

2025 yılında düzenlenecek UEFA Süper Kupa finali, yalnızca prestij açısından değil, ekonomik anlamda da önem taşır. Katılım ödülü olarak her iki takıma 4 milyon Euro verilecek. Şampiyon olan takım ise 1,5 milyon Euro ek gelirle toplam 5,5 milyon Euro kazanacak.

