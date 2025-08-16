UFC maçları hangi kanalda yayınlanıyor? UFC 319 Türkiye saati

Dünyanın her yerinden takip edilen UFC maçlarında heyecan sürüyor. Bu gece oynanacak olan 319, binlerce kişi tarafından izlenecek. UFC maçlarını canlı izlemek isteyenlerin gündeminde UFC 319 Türkiye saati yer aldı.

UFC MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dünyanın çeşitli ülkelerinden canlı olarak takip edilen UFC turnuvaları S Sport Plus ekranlarında yayınlanıyor. Maçların oynandığı günlerde S Sport ekranlarında karşılaşmalar yayınlanıyor.

UFC 319 TÜRKİYE SAATİ KAÇTA?

Du Plessis vs Chimaev müsabakası için bekleyiş devam ediyor. UFC 319, 17 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te başlayacak. Karşılaşmalar S Sport Plus kanalında canlı olarak yayınlanacak.