Ülke puanı sıralaması 2026 güncel haliyle açıklandı

UEFA ülke puan sıralaması 2025-2026 sezonu ile güncel haliyle şekillenmeye devam ediyor. Avrupa kupalarında temsilcilerimizin oynayacağı maçlar, Türkiye’nin sıralamadaki konumunu doğrudan etkileyecek. Beşiktaş ve Başakşehir’in eleme turlarındaki performansı, Avrupa’da kaç takımla temsil edileceğimizi belirleyecek. Fenerbahçe play-off turunda Şampiyonlar Ligi şansını zorlarken, olası bir elenme durumunda Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. İşte UEFA ülkeler sıralaması…

Ülke puanı sıralaması 2026 güncel haliyle açıklandı
Avrupa kupalarındaki her karşılaşma, Türkiye’nin ülke puanı sıralamasına yansıyor. Kritik eşiklerde oynanacak mücadeleler, Türk takımlarının Avrupa’daki geleceğini şekillendirecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026

UEFA’nın güncel ülke puanı listesinde , 94.839 puanla zirvede bulunuyor. Onu 84.374 puanla ve 78.703 puanla takip ediyor. Almanya 74.545 puanla dördüncü sırada yer alırken Fransa ise 67.748 puanla beşinci basamakta bulunuyor.

Ülke puanı sıralaması 2026 güncel haliyle açıklandı

İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

1- İngiltere: 94.839

2- İtalya: 84.374

3- İspanya: 78.703

4- Almanya: 74.545

5- Fransa: 67.748

6- Hollanda: 61.283

7- Portekiz: 55.566

8- Belçika: 53.250

9- Türkiye: 43.400

10- Çek Cumhuriyeti: 40.100

Ülke puanı sıralaması 2026 güncel haliyle açıklandı

ÜLKE PUANI SIRALAMASI TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı tablosunda 43.400 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Özellikle grup aşamasına doğrudan giden takım sayısı açısından 9. sıranın korunması büyük önem taşıyor.

Çek Cumhuriyeti, 40.100 puanla Türkiye’nin en yakın rakibi olarak öne çıkıyor. İki ülke arasındaki puan farkı üç binin üzerinde olsa da alınacak sonuçlara göre bu fark daralabilir.

