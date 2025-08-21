Ülke puanı sıralaması 2026 güncel haliyle açıklandı

Avrupa kupalarındaki her karşılaşma, Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasına yansıyor. Kritik eşiklerde oynanacak mücadeleler, Türk takımlarının Avrupa’daki geleceğini şekillendirecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026

UEFA’nın güncel ülke puanı listesinde İngiltere, 94.839 puanla zirvede bulunuyor. Onu 84.374 puanla İtalya ve 78.703 puanla İspanya takip ediyor. Almanya 74.545 puanla dördüncü sırada yer alırken Fransa ise 67.748 puanla beşinci basamakta bulunuyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

1- İngiltere: 94.839

2- İtalya: 84.374

3- İspanya: 78.703

4- Almanya: 74.545

5- Fransa: 67.748

6- Hollanda: 61.283

7- Portekiz: 55.566

8- Belçika: 53.250

9- Türkiye: 43.400

10- Çek Cumhuriyeti: 40.100

ÜLKE PUANI SIRALAMASI TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı tablosunda 43.400 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Özellikle grup aşamasına doğrudan giden takım sayısı açısından 9. sıranın korunması büyük önem taşıyor.

Çek Cumhuriyeti, 40.100 puanla Türkiye’nin en yakın rakibi olarak öne çıkıyor. İki ülke arasındaki puan farkı üç binin üzerinde olsa da alınacak sonuçlara göre bu fark daralabilir.