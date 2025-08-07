Umman Özkul neden öldü hastalığı neydi? Münir Özkul’un eşi hayatını kaybetti

Kızı Güner Özkul Umman Özkul'un vefatını, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Münir Özkul 2018 yılında hayatını kaybetmişti.

Özkul'un eşi Umman Özkul da bir süredir mücadele ettiği kanser illetine yenik düştü.

Umman Özkul, Münir Özkul ile 1986 yılında evlenmişti.

25 yıllık yaş farkına rağmen çift uzun yıllar süren mutlu evlilikleriyle tanınıyorlardı.

Umman Özkul, eşi Münir Özkul'un kaybının ardından duyduğu acıyı, 'Öyle yatalak kalsaydı yeter ki benim olsaydı' şeklinde dile getirmişti.

Güner Özkul, yaptığı açıklamada 'Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir' ifadelerini kullandı ve cenaze töreninin detaylarını paylaştı.

'Cenazesi 08.08. 2025 tarihinde Zincirlikuyu’da kılınacak öğle namazını müteakip Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir”