 Erdem Avsar

Umman Özkul neden öldü hastalığı neydi? Münir Özkul’un eşi hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, hayatını kaybetti. Umman Özkul’un ölüm sebebi ve hatalığı merak konusu oldu.

07.08.2025
07.08.2025
saat ikonu 23:16

Kızı Güner Özkul Umman Özkul'un vefatını, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Münir Özkul 2018 yılında hayatını kaybetmişti.

Özkul'un eşi Umman Özkul da bir süredir mücadele ettiği kanser illetine yenik düştü.

Umman Özkul, Münir Özkul ile 1986 yılında evlenmişti.

Umman Özkul neden öldü hastalığı neydi? Münir Özkul’un eşi hayatını kaybetti

25 yıllık yaş farkına rağmen çift uzun yıllar süren mutlu evlilikleriyle tanınıyorlardı.

Umman Özkul, eşi Münir Özkul'un kaybının ardından duyduğu acıyı, 'Öyle yatalak kalsaydı yeter ki benim olsaydı' şeklinde dile getirmişti.

Güner Özkul, yaptığı açıklamada 'Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir' ifadelerini kullandı ve töreninin detaylarını paylaştı.

'Cenazesi 08.08. 2025 tarihinde Zincirlikuyu’da kılınacak öğle namazını müteakip Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir”

Sıkça Sorulan Sorular

Umman Özkul kaç yaşındaydı?
Umman Özkul 75 yaşında hayatını kaybetti.
ETİKETLER
#ölüm
#cenaze
#aile
#Münir Özkul
#Umman Özkul
#Yeşilçam
#Aktüel
