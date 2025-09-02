Üniversite e kayıt ne zaman, saat kaçta bitiyor 2025? e Devlet üzerinden elektronik kayıt tarihleri

2 milyondan fazla kişinin katıldığı YKS sınavının yerleştirme sonuçları duyurulurken, kazanılan üniversiteler de belli oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy, "Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek" sözleri ile tarihleri duyurmuştu.

ÜNİVERSİTE E KAYIT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından "Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır." ifadeleri ile kayıt tarihlerini duyurmuştu. E kayıt yapacak olan adaylar ise 1-3 Eylül aralığında işlemlerini tamamlayabilecek. Elektronik kayıtların 3 Eylül 2025 saat 23:59'a kadar sürmesi beklenirken adayların her ihtimale karşı kayıt işlemlerini bugün ve yarın gün içerisinde tamamlaması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE E KAYIT YAPILMAZSA NE OLUR?

Üniversite sınavına giren adaylar yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştikleri üniversiteleri öğrendi. 1-3 Eylül arasında elektronik kayıt yaptırmayan adaylar 1-5 Eylül aralığında kazandığı üniversiteye giderek kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. E Kayıt, adayların okula gitmeden online olarak işlemlerini tamamlaması için yapılıyor. İsteyen öğrenciler okula giderek gerekli belgeleri gereken tarihlerde vererek kayıt işlemlerini tamamlayabilir.