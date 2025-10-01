Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? Yeni düzenlemeyi YÖK duyuracak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan üniversite eğitim süresi hakkında dikkat çekici açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Özvar, başarılı olan öğrencilerin 3 yılda üniversitelerini tamamlayabilecekleri bir düzenleme hazırladıklarını duyurdu.

YÖK, bu çerçevede Türkiye'de yükseköğretimde atılacak yeni adımları kapsayan 2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritasını kamuoyuna ilan edecek.

Yol haritasında öne çıkan çeşitli başlıklarla ilgili yorumlarda bulunan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de ve dünyada eğitim süreleriyle ilgili ciddi tartışmaların yaşandığını vurguladı.

ÜNİVERSİTELER 3 YILA MI İNİYOR?

Yükseköğretim sahasında başarılı olan öğrencilerin daha kısa zamanda üniversitelerini bitirmelerini istediklerini ve ileriki dönemde bu hususa dair yeni girişimler başlatacaklarını aktaran Özvar, şöyle konuştu:

"Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim.”