Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? Yeni düzenlemeyi YÖK duyuracak

Üniversitelerde öğrenimin 3 yıla inip inmeyeceği Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın beyanlarının ardından ilgi odağı oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? Yeni düzenlemeyi YÖK duyuracak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 19:06

Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan üniversite eğitim süresi hakkında dikkat çekici açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Özvar, başarılı olan öğrencilerin 3 yılda üniversitelerini tamamlayabilecekleri bir düzenleme hazırladıklarını duyurdu.

YÖK, bu çerçevede Türkiye'de yükseköğretimde atılacak yeni adımları kapsayan 2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritasını kamuoyuna ilan edecek.

Yol haritasında öne çıkan çeşitli başlıklarla ilgili yorumlarda bulunan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de ve dünyada eğitim süreleriyle ilgili ciddi tartışmaların yaşandığını vurguladı.

Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? Yeni düzenlemeyi YÖK duyuracak

ÜNİVERSİTELER 3 YILA MI İNİYOR?

sahasında başarılı olan öğrencilerin daha kısa zamanda üniversitelerini bitirmelerini istediklerini ve ileriki dönemde bu hususa dair yeni girişimler başlatacaklarını aktaran Özvar, şöyle konuştu:

"Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim.”

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversite eğitimi gerçekten 3 yıla inecek mi?
YÖK Başkanı Özvar, başarılı öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirebilmesine imkân tanıyacak bir düzenleme planladıklarını ifade etti.
ETİKETLER
#yök
#yükseköğretim
#Üniversitelere
#Üniversite Eğitimi
#3 Yıllık Üniversite
#2030 Yol Haritası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.