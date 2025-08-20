Uzman ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman nasıl yapılır?

2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz'da öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin başvuru şartları ve başvuru takvimi paylaşıldı.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 20 Ağustos ile 5 Eylül 2025 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Öte yandan 3 ile 7 Kasım 2025 tarihleri arasında ise ek başvuru alınacak.

İl değerlendirme komisyonu tarafından eğitim programına başvuruları onaylanan öğretmen/uzman öğretmenler, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren eğitimlerini ÖBA (www.oba.gov.tr) üzerinden online eğitim yöntemiyle alacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alan öğretmenlere, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.