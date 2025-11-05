Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Valorant gece pazarı ne zaman, 2025 Kasım ayında gelecek mi? Valorant gece pazarı kaç ayda bir ekleniyor?

Riot Games tarafından geliştirilen FPS oyunu Valorant oyununda belirli aralıklarla gece pazarı etkinliği gerçekleştiriliyor. En son 25 Eylül 2025 tarihinde oyune eklenen Valorant gece pazarının 2025 kasın ayında gelip gelmeyeceği gündem oldu. Oyuncular tarafından Valorant gece pazarı ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı.

Valorant gece pazarı ne zaman, 2025 Kasım ayında gelecek mi? Valorant gece pazarı kaç ayda bir ekleniyor?
Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan 'ta gece pazarı etkinliği için geri sayım başladı. Oyuncuların silah kaplamalarını indirimli fiyatlardan satın almasına imkan sağlayan gece pazarı etkinliğinin 2025 Kasım ayında gelip gelmeyeceği gündem oldu.

Oyuncular tarafından Valorant gece pazarı ne zaman geleceği merak ediliyor.

Valorant gece pazarı ne zaman, 2025 Kasım ayında gelecek mi? Valorant gece pazarı kaç ayda bir ekleniyor?

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK 2025 KASIM?

tarafından Valorant gece pazarı etkinliği genel olarak 2 ay arayla oyuna ekleniyor.

Bu kapsamda bir sonraki gece pazarı etkinliğinin 2025 Kasım ayının son haftasında başlaması bekleniyor. 2 hafta süren etkinliğin 2025 Aralık ayının ilk haftasında ise sona ereceği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili Riot Games tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Valorant gece pazarı ne zaman, 2025 Kasım ayında gelecek mi? Valorant gece pazarı kaç ayda bir ekleniyor?

VALORANT GECE PAZARI 2025 KASIM AYINDA GELECEK Mİ?

Valorant gece pazarı etkinliği en son oyuna 25 Eylül 2025 tarihine eklendi. 2 hafta süren etkinlik 9 Ekim 2025 tarihine ise sona erdi. Bu kapsamda 2025 Kasım ayının sonunda Valorant gece pazarı etkinliğinin tekrardan oyuna eklenmesi bekleniyor.

#valorant
#riot games
#Gece Pazarı
#Oyun Etkinlikleri
#Fps
#Aktüel
