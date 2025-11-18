Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Valorant, League of Legends çöktü mü, neden açılmıyor? Riot Games erişim problemi açıklaması

18 Kasım 2025 Salı günü saat 14.59 sıralarından beri League of Legends (LoL) ve Valorant'a erişim problemleri yaşanıyor. Oyuncular tarafından Valorant, League of Legends çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevapları araştırılıyor. Konuyla ilgili Riot Games resmi hesabından açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Valorant, League of Legends çöktü mü, neden açılmıyor? Riot Games erişim problemi açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 16:34

Bugün tarafından geliştirlen ve League of Legends oyunlarında erişim problemleri yaşanıyor. Oyuncular oyundayken bağlantılarının koptuklarını belirtiyorlar.

Oyuncular tarafından Valorant, League of Legends çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

Valorant, League of Legends çöktü mü, neden açılmıyor? Riot Games erişim problemi açıklaması

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ 18 KASIM?

Riot Games'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Valorant'ta teknik bir problem yaşanıyor. Riot Games açıklamasında "Oyuncuların oyundayken bağlantılarının kopmasına sebep olan sorundan haberdarız ve bunu araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan teknik problemin kısa süre içerisinde çözülmesi ve oyundaki erişim sorunlarının ortadan kalkması bekleniyor.

Valorant, League of Legends çöktü mü, neden açılmıyor? Riot Games erişim problemi açıklaması

LEAGUE OF LEGENDS ÇÖKTÜ MÜ 18 KASIM?

Riot Games bir diğer oyunu League of Legends için de aynı açıklamayı yaptı. Yaşanan teknik sorunun Cloudflare'dan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Cloudflare sisteminde yaşanan teknik problemden dolayı bütün dünyada birçok platformda çökme sorunları görülüyor. Kısa süre içerisinde Cloudflare'in sistemlerindeki teknik sorunun çözülmesi ve tekrardan bağlantıların sağlanması bekleniyor.

ETİKETLER
#valorant
#riot games
#teknik sorun
#League Of Legends: Wild Rift
#Cloudflare
#Oyun Çöktü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.