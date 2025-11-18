Valorant, League of Legends çöktü mü, neden açılmıyor? Riot Games erişim problemi açıklaması

Bugün Riot Games tarafından geliştirlen Valorant ve League of Legends oyunlarında erişim problemleri yaşanıyor. Oyuncular oyundayken bağlantılarının koptuklarını belirtiyorlar.

Oyuncular tarafından Valorant, League of Legends çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ 18 KASIM?

Riot Games'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Valorant'ta teknik bir problem yaşanıyor. Riot Games açıklamasında "Oyuncuların oyundayken bağlantılarının kopmasına sebep olan sorundan haberdarız ve bunu araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan teknik problemin kısa süre içerisinde çözülmesi ve oyundaki erişim sorunlarının ortadan kalkması bekleniyor.

LEAGUE OF LEGENDS ÇÖKTÜ MÜ 18 KASIM?

Riot Games bir diğer oyunu League of Legends için de aynı açıklamayı yaptı. Yaşanan teknik sorunun Cloudflare'dan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Cloudflare sisteminde yaşanan teknik problemden dolayı bütün dünyada birçok platformda çökme sorunları görülüyor. Kısa süre içerisinde Cloudflare'in sistemlerindeki teknik sorunun çözülmesi ve tekrardan bağlantıların sağlanması bekleniyor.