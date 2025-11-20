Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar olacak? Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek, şartları neler?

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında vatandaşlık maaşı uygulamaya geçirilecek. Uygulamanın gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar olacak, ne zaman gelecek, şartları neler soruları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar olacak? Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek, şartları neler?
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 10:31

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek vereceği vatandaşlık uygulaması hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Programın detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar olacak, ne zaman gelecek ve şartları merak edilmeye başlandı.

Vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar olacak? Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek, şartları neler?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlık maaşı uygulaması kapsamında her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor. Program ile geliri asgari ücretin altında olan ailelere destek verilecek. Yapılan bu destekler ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Vatandaşlık maaşı verilen ailelerde çalışabilecek olanların iş bulmasına yönelik destekler de sağlanacak.

Vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar olacak? Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek, şartları neler?

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN GELECEK?

Vatandaşlık maaşı 2026 yılında seçilecek olan pilot illerde başlayacak. Daha sonra uygulamanın genelinde yaygınlaştırılması için alt yapısı oluşturulacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı'nda, sosyal yardım sisteminin gözden geçirilecek, iş gücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacağı belirtildi.

Vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar olacak? Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek, şartları neler?

VATANDAŞLIK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Vatandaşlık maaşı, geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek olmak için verilecek. Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az gelir girdiği durumlarda vatandaşlık maaşı bağlanacak.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#işsizlik
#Aile Desteği
#Vatandaşlık Maaşı
#Sosyal Politikalar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.