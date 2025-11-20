Vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar olacak? Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek, şartları neler?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek vereceği vatandaşlık uygulaması hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Programın detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar olacak, ne zaman gelecek ve şartları merak edilmeye başlandı.

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlık maaşı uygulaması kapsamında her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor. Program ile geliri asgari ücretin altında olan ailelere destek verilecek. Yapılan bu destekler ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Vatandaşlık maaşı verilen ailelerde çalışabilecek olanların iş bulmasına yönelik destekler de sağlanacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN GELECEK?

Vatandaşlık maaşı 2026 yılında seçilecek olan pilot illerde başlayacak. Daha sonra uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için alt yapısı oluşturulacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı'nda, sosyal yardım sisteminin gözden geçirilecek, iş gücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacağı belirtildi.

VATANDAŞLIK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Vatandaşlık maaşı, geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek olmak için verilecek. Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az gelir girdiği durumlarda vatandaşlık maaşı bağlanacak.