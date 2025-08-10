Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Vezirköprü güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Samsun Vezirköprü Yağlı Güreşleri'nde bugün başpehlivanlık finali düzenlenecek

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonu 5. etabı Samsun'da düzenleniyor. Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde bugün başpehlivanlar çayıra çıkarak finalde güreşecek. Vatandaşlar tarafından Vezirköprü güreşleri hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Vezirköprü yağlı güreşlerinin final mücadelesinin saat kaçta düzenleneceği belli oldu.

Vezirköprü güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Samsun Vezirköprü Yağlı Güreşleri'nde bugün başpehlivanlık finali düzenlenecek
917. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri'nin ardından CW Enerji Türkiye Ligi 2025 sezonu, 19. Kunduz Yağlı Güreşleri ile devam ediyor.

Samsun Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri 8 Ağustos Cuma günü başladı. 75 pehlivanın kol bağladığı güreşlerde bugün çeyrek final, yarı final ve final etabı gerçekleştirilecek. Ayrıca başpehlivanlarda bugün çayıra çıkacak.

Vatandaşlar tarafından Vezirköprü güreşleri hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

Vezirköprü güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Samsun Vezirköprü Yağlı Güreşleri'nde bugün başpehlivanlık finali düzenlenecek

VEZİRKÖPRÜ GÜREŞLERİ HANGİ KANLADA?

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreşler Ligi 2025 sezonunun 5. etabı kapsamında gerçekleştirilen Samsun Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri açıklanan bilgilere göre TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Vatandaşlar TRT Spor Yıldız'dan şifresiz bir şekilde mücadelelerini izleyebilecekler. Kunduz Güreş Alanı'nda gerçekleştirilen güreşlerin ardından 5. etap sona erecek.

Türkiye Yağlı Güreşler Ligi 2025 sezonunun kalan etapları şöyle:

  • 22-24 Ağustos / Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri

  • 7-9 Eylül / Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri

    Vezirköprü güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Samsun Vezirköprü Yağlı Güreşleri'nde bugün başpehlivanlık finali düzenlenecek

VEZİRKÖPRÜ GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsun'da düzenlenen Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri bugün saat 12.00'de başlayacak. Sırayla başpehlivanlar çeyrek final, yarı final ve final mücadelelerinde karşı karşıya gelecek.

Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek olan başpehlivanlar şöyle:

  • Orhan Okulu
  • Feyzullah Aktürk
  • Yusuf Can Zeybek
  • Mustafa Taş
  • Ali Gürbüz
  • İsmail Balaban
  • Enes Doğan
  • Ali İhsan Batmaz
  • Erkan Taş
  • Mehmet Y. Yeşil
  • İsmail Koç
  • Cengizhan Şimşek
Vezirköprü güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Samsun Vezirköprü Yağlı Güreşleri'nde bugün başpehlivanlık finali düzenlenecek

VEZİRKÖPRÜ YAĞLI GÜREŞLERİ FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde final mücadelesinin ne zaman oynanacağı henüz belli değil. Yarı final karşılaşmalarının ardından karşılaşmanın saatinin belli olması bekleniyor. Bugün ilk önce başpehlivanlar çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER
#samsun
#güreş
#vezirköprü
#Yağlı Güreş
#Cw Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi
#Trt Spor Yıldız
#Aktüel
TGRT Haber
