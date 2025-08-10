Vezirköprü güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Samsun Vezirköprü Yağlı Güreşleri'nde bugün başpehlivanlık finali düzenlenecek

917. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri'nin ardından CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 sezonu, Samsun Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri ile devam ediyor.
Samsun Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri 8 Ağustos Cuma günü başladı. 75 pehlivanın kol bağladığı güreşlerde bugün çeyrek final, yarı final ve final etabı gerçekleştirilecek. Ayrıca başpehlivanlarda bugün çayıra çıkacak.
Vatandaşlar tarafından Vezirköprü güreşleri hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreşler Ligi 2025 sezonunun 5. etabı kapsamında gerçekleştirilen Samsun Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri açıklanan bilgilere göre TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Vatandaşlar TRT Spor Yıldız'dan şifresiz bir şekilde güreş mücadelelerini izleyebilecekler. Kunduz Güreş Alanı'nda gerçekleştirilen güreşlerin ardından 5. etap sona erecek.
Türkiye Yağlı Güreşler Ligi 2025 sezonunun kalan etapları şöyle:
7-9 Eylül / Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri
Samsun'da düzenlenen Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri bugün saat 12.00'de başlayacak. Sırayla başpehlivanlar çeyrek final, yarı final ve final mücadelelerinde karşı karşıya gelecek.
Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek olan başpehlivanlar şöyle:
Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde final mücadelesinin ne zaman oynanacağı henüz belli değil. Yarı final karşılaşmalarının ardından karşılaşmanın saatinin belli olması bekleniyor. Bugün ilk önce başpehlivanlar çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.