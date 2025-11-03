Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

VGM ön lisans ve lisans burs sonuçları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine yönelik burs sonuçları açıklanırken, gözler bu kez ön lisans ve lisans öğrencilerinin burs neticelerine çevrildi.

VGM ön lisans ve lisans burs sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 20:46

(VGM) ve lisans burs başvuru süreçleri 21 Ekim'de başladı, 31 Ekim'de tamamlandı.

Son günlerde ise müracaat sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı.

VGM ön lisans ve lisans burs sonuçları açıklandı mı?

VGM ÖN LİSANS VE LİSANS BURS SONUÇLARI DUYURULDU MU?

Başvuruda bulunan ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki öğrencilerin sonuçları ilan edildi.

Fakat ön ve lisans VGM burs başvurularının inceleme sürecine geçilmiş olup, yapılacak değerlendirme sonrasında sonuçlar www.vgm.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak.

VGM ön lisans ve lisans burs sonuçları açıklandı mı?

VGM ÖN LİSANS VE LİSANS BURS MİKTARI NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık bin 250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise yine aylık 3 bin TL olarak belirlenmişti.

Burs almaya hak kazananlara bursları, burs ödeme aylarında ayın 10’una kadar belirtilern banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

