Voleybol Şampiyonası yarı final maçları ne zaman? Türkiye tur atlarsa Japonya ile oynayacak

Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda heyecan devam ederken çeyrek final etabı bugün tamamlanıyor. 22 Ağustos ile 7 Eylül arasında düzenlenecek olan şampiyonada A Milli Kadın Voleybol Takımımız mücadelesini sürdürüyor.

VOLEYBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN TÜRKİYE?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün 16.30'da başlayan ABD maçında mücadelesine devam ederken bir sonraki tur ihtimalleri de düşünülüyor. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final etabı bugün tamamlanacak. Üst tura çıkmamız durumunda 6 Eylül'de Japonya ile karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor. Şampiyonada yarı final müsabakaları 6 Eylül tarihinde oynanacak. Final maçı ise 7 Eylül'de oynanacak.

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Eğer bugün A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD karşısında galibiyet alırsa bir sonraki turda Japonya ile karşı karşıya gelecek. Hollanda Japonya maçı çeyrek final turu müsabakasının kazananı Japonya olurken üst tura adını yazdırdı. Milli takımımız bugün ABD'yi yenmesi durumunda Japonya ile 6 Eylül tarihinde karşı karşıya gelecek. Japonya maçını da kazanması durumunda ise 7 Eylül'de İtalya-Brezilya maçının galibi ile eşleşebilir.