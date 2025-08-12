Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Wednesday 3. sezon ne zaman? Hayranların beklediği haber geldi

Netflix'in en popüler yapımlarından olan Wednesday'in 2. sezonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 2. sezonun ardından hayranlar Wednesday 3. sezon ne zaman çıkacağını merak etmeye başladı. Wednesday'in 3. sezonuyla ilgili hayranları sevindirecek haber geldi. Ayrıca 2. sezonun 2. kısmının yayınlanacağı tarih de belli oldu.

Wednesday 3. sezon ne zaman? Hayranların beklediği haber geldi
Netfilx tarafından ilk sezonu 2022 yılında yayınlanan dizisi 3 yıllık bir aranın ardından tekrardan ekranlara döndü. Dizinin 2. sezonunun ilk kısmı, 6 Ağustos 2025 tarihinde yayınlandı.

Dizinin ikinci sezonuyla birlikte tekrardan gündeme geldi. İkinci sezonu izleyen hayranlar, Wednesday'in 3. sezonunun ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

Wednesday 3. sezon ne zaman? Hayranların beklediği haber geldi

WEDNESDAY 3. SEZON NE ZAMAN?

Ünlü yönetmen Tim Burton'ın imzasını yaşayan Wednesday'in üçüncü sezon onayı aldı. Ancak dizinin üçüncü sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

tarafından dizinin 3. sezonunun çekim ve yapım süreçlerinin devam ettiği belirtildi. Wednesday'in 3. sezonunun en erken 2026 yılının ilk yarısında yayınlanması bekleniyor.

Wednesday 3. sezon ne zaman? Hayranların beklediği haber geldi

WEDNESDAY 2. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix, Wednesday'in 2. sezonunu iki kısım halinde yayınlayacağını açıklamıştı. Dizinin 2. sezonunun ilk dört bölümü 6 Ağustos 2025 tarihinde platforma eklendi. Wednesday'in ikinci kısmı ise 3 Eylül 2025 tarihinde yayınlanacak. Dizinin 2. sezonu toplamda 8 bölümden oluşacak.

TGRT Haber
