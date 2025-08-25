Menü Kapat
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Wilfried Singo Galatasaray'a ne kadara transfer olacak? Bonservis bedeli belli oldu

Wilfried Singo’nun Galatasaray’a transferinde bonservis bedeli netleşmeye başladı. Galatasaray uzun süredir gündeminde olan Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulübün, Fildişi Sahilli stoper için Monaco ile anlaşmaya vardığı ve oyuncuyla da el sıkıştığı iddia ediliyor. İşte Wilfried Singo Galatasaray'a transferinde son durum ve detaylar…

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 22:46

, Fransa ekiplerinden AS Monaco forması giyen Wilfried Singo transferinde sona geldi. Futbolcunun hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

WİLFRİED SİNGO BONSERVİSİ NE KADAR?

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco’ya 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 5 milyon Euro’ya kadar çıkabilecek bonusların da bulunduğu belirtildi. Bununla birlikte Monaco’nun sonraki satıştan yüzde 10 pay alacağı da sözleşmeye eklendiği ifade ediliyor.

24 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. Monaco ile toplamda 60 maça çıkan Singo, bu süreçte 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Ayrıca 12 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Galatasaray’ın kadrosuna katmak üzere olduğu Fildişi Sahilli futbolcu, 1.90 boyuyla stoper mevkiinde görev yapıyor.

WİLFRİED SİNGO GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI, NE ZAMAN GELİYOR?

Galatasaray’ın Monaco ile yaptığı görüşmelerin ardından Singo’nun transferini bitirdiği iddia ediliyor. Sarı-kırmızılıların hem kulübü hem de oyuncuyu ikna ettiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği aktarıldı. Futbolcunun sürecinde Galatasaray’ın hızlı hareket ettiği, tarafların anlaşmaya varmasıyla birlikte imzaların atılmasının an meselesi olduğu iddia edildi.

WİLFRİED SİNGO GALATASARAY NERELİ, HANGİ MEVKİ, KAÇ YAŞINDA?

Wilfried Singo, Fildişi Sahilli profesyonel bir futbolcudur. Defansta stoper mevkiinde görev yapan oyuncu, 1.90 boyuyla hava toplarında ve ikili mücadelelerde etkili bir isim olarak biliniyor. 24 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Ligue 1’de Monaco formasıyla profesyonel kariyerini sürdürüyor.

