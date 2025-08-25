Wilfried Singo Galatasaray'a ne kadara transfer olacak? Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco forması giyen Wilfried Singo transferinde sona geldi. Futbolcunun hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

WİLFRİED SİNGO BONSERVİSİ NE KADAR?

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco’ya 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 5 milyon Euro’ya kadar çıkabilecek bonusların da bulunduğu belirtildi. Bununla birlikte Monaco’nun sonraki satıştan yüzde 10 pay alacağı da sözleşmeye eklendiği ifade ediliyor.

24 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. Monaco ile toplamda 60 maça çıkan Singo, bu süreçte 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Ayrıca 12 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Galatasaray’ın kadrosuna katmak üzere olduğu Fildişi Sahilli futbolcu, 1.90 boyuyla stoper mevkiinde görev yapıyor.

WİLFRİED SİNGO GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI, NE ZAMAN GELİYOR?

Galatasaray’ın Monaco ile yaptığı görüşmelerin ardından Singo’nun transferini bitirdiği iddia ediliyor. Sarı-kırmızılıların hem kulübü hem de oyuncuyu ikna ettiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği aktarıldı. Futbolcunun transfer sürecinde Galatasaray’ın hızlı hareket ettiği, tarafların anlaşmaya varmasıyla birlikte imzaların atılmasının an meselesi olduğu iddia edildi.

WİLFRİED SİNGO GALATASARAY NERELİ, HANGİ MEVKİ, KAÇ YAŞINDA?

Wilfried Singo, Fildişi Sahilli profesyonel bir futbolcudur. Defansta stoper mevkiinde görev yapan oyuncu, 1.90 boyuyla hava toplarında ve ikili mücadelelerde etkili bir isim olarak biliniyor. 24 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Ligue 1’de Monaco formasıyla profesyonel futbol kariyerini sürdürüyor.