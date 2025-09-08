Menü Kapat
26°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

X, Instagram, Youtube internet ne zaman düzelecek?

İnternette görülen yavaşlama ve erişim problemleri, kullanıcıların gündemine girdi. Özellikle YouTube, WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi sık kullanılan mecraların ne zaman düzeleceği sorgulanıyor.

X, Instagram, Youtube internet ne zaman düzelecek?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 17:21

8 Eylül 2025 tarihinde kimi internet kullanıcıları, ve çevrim içi ağlara erişimde zorluk yaşadıklarını duyuruyor.

, , Instagram ve üzerinde meydana gelen yavaşlık ve bağlantı sorunları, kısa zamanda gündem oldu. Son hata raporlarına göre, erişim problemlerinin bölgesel ya da geçici olup olmadığı araştırılmakta.

X, Instagram, Youtube internet ne zaman düzelecek?

İNTERNET NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Sosyal medya uygulamalarına giriş yapmakta güçlük çeken kullanıcılar 8 Eylül itibarıyla sıkıntının sürüp sürmediğini inceliyor.

Kullanıcıların hata bildiriminde bulunduğu Downdetector’e göre sosyal medya platformlarında yaşanan aksaklık devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte sosyal medya şirketlerinden henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

X, Instagram, Youtube internet ne zaman düzelecek?

Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla şu an için video, hikâye (reels) ve paylaşım yapamadığını ifade ediyor.

Bazı kullanıcılar ise problemin İstanbul kenti için geçerli olduğunu söylüyor.

Youtube’de ise erişim probleminin ortadan kalktığı aktarılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

İnternet arızası İstanbul ile mi sınırlı, Türkiye genelinde mi yaşanıyor?
En çok merak edilen detay, internet kesintisinin sadece İstanbul ile sınırlı mı yoksa tüm Türkiye’de mi yaşandığı. Resmi açıklama gelmediği için sorun hâlâ belirsizliğini koruyor.
