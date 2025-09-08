X, Instagram, Youtube internet ne zaman düzelecek?

8 Eylül 2025 tarihinde kimi internet kullanıcıları, sosyal medya ve çevrim içi ağlara erişimde zorluk yaşadıklarını duyuruyor.

YouTube, WhatsApp, Instagram ve Twitter üzerinde meydana gelen yavaşlık ve bağlantı sorunları, kısa zamanda gündem oldu. Son hata raporlarına göre, erişim problemlerinin bölgesel ya da geçici olup olmadığı araştırılmakta.

İNTERNET NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Sosyal medya uygulamalarına giriş yapmakta güçlük çeken kullanıcılar 8 Eylül itibarıyla sıkıntının sürüp sürmediğini inceliyor.

Kullanıcıların hata bildiriminde bulunduğu Downdetector’e göre sosyal medya platformlarında yaşanan aksaklık devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte sosyal medya şirketlerinden henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla şu an için video, hikâye (reels) ve paylaşım yapamadığını ifade ediyor.

Bazı kullanıcılar ise problemin İstanbul kenti için geçerli olduğunu söylüyor.

Youtube’de ise erişim probleminin ortadan kalktığı aktarılıyor.