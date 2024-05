XBOX Game Pass'e Mayıs ayında eklenecek oyunlar açıklandı

14 May 2024 18:48 - Güncelleme : 14 May 2024 18:49

Xbox Game Pass aboneleri için beklenen an geldi! Mayıs ayının ikinci yarısında eklenen oyunlar sonunda belli oldu.

Oyun severler, bu ay da zengin bir oyun kütüphanesine kavuşacaklar.

Microsoft'un popüler oyun abonelik servisi, her ay olduğu gibi bu ay da oyunculara birbirinden heyecan verici oyunlar sunmaya devam ediyor.

Bu ayın eklenen oyunları arasında dikkat çeken isimler arasında "Chants of Sennaar", "Immortals of Aveum", "Senua’s Saga: Hellblade II", "Galacticare", "Moving Out 2", "Humanity", "Firework" ve "Rolling Hills" yer alıyor.

Xbox Game Pass, geniş oyun kataloğu ve sürekli güncellenen içeriğiyle oyun dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.