Jose Mourinho'dan Göztepe maçı sonrası adalet vurgusu!

Fenerbahçe sezonu Göztepe beraberliğiyle açarken, Jose Mourinho'dan da maç kritikleri geldi. Sarı lacivertlilerin oyununa özellikle değinen Portekizli, rakibin hakkını da teslim etti.

JOSE MOURINHO'DAN DEMEÇLER

Karşılaşmayı değerlendiren Mourinho, "Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Üçüncü bölgede pas yapamadık. Blok halinde geride oynayan rakibe karşı mücadele ettik. Üç stoperleri de hem temaslı oyunda hem de hava toplarında harikalardı. Rakip çok geride olduğu için 10 ya da 11 kişi olmaları fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsınız. Rakip geride savununca 1 kişinin eksikliğini yaşamazsınız. İkinci bölgeye geldiğimizde zorluklar yaşadık. Burada oynanan her maç zor oluyor ama açık söylemem gerekirse bugünkü sonuç, adil bir sonuç oldu." dedi.