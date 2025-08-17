Menü Kapat
Jose Mourinho'dan Göztepe maçı sonrası adalet vurgusu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe beraberliğinin ardından adalet vurgusunda bulundu. Deneyimli hoca, maç hakkında adil bir değerlendirme yaptı.

Jose Mourinho'dan Göztepe maçı sonrası adalet vurgusu!
sezonu beraberliğiyle açarken, 'dan da maç kritikleri geldi. Sarı lacivertlilerin oyununa özellikle değinen Portekizli, rakibin hakkını da teslim etti.

JOSE MOURINHO'DAN DEMEÇLER

Karşılaşmayı değerlendiren Mourinho, "Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Üçüncü bölgede pas yapamadık. Blok halinde geride oynayan rakibe karşı mücadele ettik. Üç stoperleri de hem temaslı oyunda hem de hava toplarında harikalardı. Rakip çok geride olduğu için 10 ya da 11 kişi olmaları fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsınız. Rakip geride savununca 1 kişinin eksikliğini yaşamazsınız. İkinci bölgeye geldiğimizde zorluklar yaşadık. Burada oynanan her maç zor oluyor ama açık söylemem gerekirse bugünkü sonuç, adil bir sonuç oldu." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO İÇİN SÜREÇ NASIL OLACAK?
Fenerbahçe camiası, seçimle birlikte Portekizli hocanın istifasını da istemeye hazırlanıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Süper Lig kâbusu: Göztepe maçında büyük skandal!
Fenerbahçe Göztepe deplasmanında aradığını bulamadı: İzmir'de beraberlik!
