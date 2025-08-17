Burdur’da yaşlı adamın ölümü düğün neşesine gölge düşürmedi!

Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı Halk Plajı mevkiinde, saat 22.30 sıralarında korkunç bir kaza yaşandı. Düğün salonundan çıkan 84 yaşındaki Cavit Suna, yolun karşısına geçmeye çalışırken Engin D. (34) idaresindeki 03 AGN 206 plakalı Opel marka otomobilin çarpmasıyla savruldu. Ağır yaralanan Suna, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

CENAZE YERDE AMA DÜĞÜN DEVAM ETTİ

Sağlık ekipleri, Cavit Suna’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında cenaze yolda dururken, anayol kenarındaki düğün salonunda müzik ve eğlence hız kesmeden devam etti. Bir yanda yaşlı adamın yakınları gözyaşı dökerken, diğer yanda oynayan kalabalığın vurdumduymazlığı insanlığın geldiği noktayı gözlerönüne serdi. Cenaze, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Engin D., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

VİCDANLAR SORGULANIYOR

Kaza, bölgede büyük üzüntüye yol açarken, düğün salonundaki kayıtsızlık mahalleliyi isyan ettirdi. Polis, kazanın nedenlerini araştırmak için inceleme başlattı.