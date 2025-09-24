Xiaomi 15T ve 15T Pro Türkiye fiyatı belli oldu! İşte özellikleri ve fiyat listesi

Xiaomi 15T ailesinin Türkiye fiyatları duyuruldu.

15T ve 15T Pro olmak üzere iki ayrı modelden meydana gelen akıllı telefon serisi, güçlü donanımın yanı sıra dikkat çekici tasarım, gelişmiş kamera paketi ve 12 GB RAM opsiyonu dahil birçok özelliğiyle fark yaratıyor.

Xiaomi 15T, 6,83 inçlik 120 Hz ekran ile gelirken performansını MediaTek Dimensity 8400 Ultra işlemcisinden sağlıyor.

12 GB RAM barındıran cihazda 67W hızlı şarj destekli 5500 mAh pil, BT6 ve Wi-Fi 6E desteği de mevcut.

Kamera kısmında ise arka bölümünde Leica imzalı 50 MP f/1.7 + 50 MP f/1.9 telefoto + 12 MP f/2.2 ultra geniş açı sensörleri bulunuyor.

Ön kısımda ise 32 MP’lik kamera yer alıyor.

XİAOMİ 15T TÜRKİYE FİYATI KAÇ TL?

Siyah, rose gold ve gri olmak üzere üç farklı renk alternatifi sunan Xiaomi 15T'nin

12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip sürümü için 36 bin 999 TL,

12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu için 39 bin 999 TL fiyat kararlaştırıldı.

Siyah, mocha gold ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Xiaomi 15T Pro'nun

12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip modeli için 46 bin 999 TL.

12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesine sahip sürümü için 49 bin 999 TL.

12 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesine sahip modeli için 54 bin 999 TL etiket fiyatı belirlendi.